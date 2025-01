La fórmula per aconseguir la pensió màxima

Cada principi d'any, el sistema de pensions experimenta canvis que poden afectar aquells que es troben a prop de la jubilació o hi pensen a mitjà termini. L'any 2025 no és una excepció: l'edat legal de jubilació es modifica, les pensions es revaloritzen i apareix una nova modalitat que permet compatibilitzar feina i cobrament de la prestació durant cinc anys. En aquest context, nombroses persones es pregunten com accedir a la quantia més alta de la pensió o, en altres paraules, com aconseguir la pensió màxima.

Per assolir la pensió més elevada que reconeix la Seguretat Social, el primer és entendre que aquesta depèn essencialment de dos factors: els anys de cotització i la quantia sobre la qual s'hagi cotitzat, coneguda com a base de cotització. El 2025, la pensió màxima ascendeix a 3.267,60 euros mensuals, és a dir, 45.746,40 euros a l'any. Encara que un treballador hagi cotitzat per una base molt superior, la veritat és que la llei estableix que no es pot cobrar per sobre d'aquest límit.

D'acord amb la legislació, la base màxima de cotització el 2025 ronda els 4.900 euros mensuals o prop de 58.000 euros anuals per als grups de cotització de l'1 al 7. Per als grups 8 a l'11, aquesta base es tradueix en 163,65 euros diaris. Cotitzar de manera prolongada pel màxim durant la carrera laboral és un dels requisits fonamentals per accedir a la pensió més alta. No obstant això, també és imprescindible completar el període mínim d'anys treballats que exigeix la Seguretat Social perquè es reconegui el dret al cent per cent de la base reguladora. Aquest període va augmentant gradualment i, el 2025, se situa al voltant dels 36 o 37 anys cotitzats si es vol evitar qualsevol reducció en l'import final.

| ACN

Quasi inaccessible

A més d'aquestes condicions, el nou any presenta l'opció de compatibilitzar treball i pensió durant un màxim de cinc anys. Aquesta possibilitat brinda un marge més flexible a aquells que decideixin seguir actius mentre perceben els seus ingressos de jubilació, la qual cosa pot resultar especialment valuosa per a aquells que desitgin reforçar la seva economia. No obstant això, el gran repte per assolir la pensió màxima continua sent el manteniment de bases de cotització elevades al llarg de la vida laboral, així com el compliment de l'edat i els anys necessaris per percebre el cent per cent de la prestació.

Encara que l'aspiració d'aconseguir la quantia màxima és comprensible, la veritat és que només un 1,81% dels pensionistes rebia aquest import a data de l'1 de desembre de 2024, quan el límit encara no havia pujat als 3.267,60 euros mensuals. Aquest percentatge reflecteix la dificultat de mantenir ingressos alts constants i bases de cotització màximes. Per aquest motiu, les persones que anhelen aquesta pensió han de planificar des d'etapes primerenques o almenys en els últims anys de la seva vida laboral, revisant les seves bases de cotització, considerant la possibilitat de prolongar una mica més el període de treball o consultant especialistes que els orientin sobre els requisits exigits.

En definitiva, la fórmula per aconseguir la pensió màxima de la Seguretat Social el 2025 passa per haver cotitzat sobre la base màxima fixada, reunir el nombre d'anys mínims que donin dret al cent per cent de la prestació i conèixer que, fins i tot complint aquests dos requisits, no es podran sobrepassar els 3.267,60 euros al mes. Per a aquells que desitgin millorar la seva situació financera en l'etapa de retir o per a aquells que es plantegin prorrogar la seva vida laboral compaginant-la amb la pensió, és essencial mantenir-se informats dels canvis legals i ajustar-se a les noves regles que porta cada començament d'any.