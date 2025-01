El concursant més polèmic de Gran Hermano presumeix de ser tòxic

A penes havien transcorregut 48 hores des que ‘GH DÚO 3’ havia obert les seves portes, i ja hi ha un participant que s'havia convertit en el centre de totes les mirades: Óscar, un vell conegut de l'anterior edició de ‘Gran Hermano’ que va tornar a la casa de Guadalix de la Sierra amb ganes de donar que parlar. No obstant això, els seus primers comentaris i actituds han desfermat una pluja d'indignació a les xarxes socials, on nombrosos seguidors del reality ja reclamen la seva expulsió disciplinària.

La guspira es va encendre quan en una xerrada amb altres dos concursants, María (la jerezana) i Dani Santos, Óscar va emprar diverses expressions qüestionables en referir-se a les seves relacions de parella. Concretament, ell parlava "d'amants” d'una manera molt peculiar que no concordava amb les definicions dels seus companys. Mentre María assenyalava que un amant implicava tenir parella i ser-li infidel amb una altra persona, el basc insistia que la paraula encaixava amb qualsevol que tingui una relació que no sigui “de nuvis”.

No obstant això, on veritablement es van encendre les alarmes va ser quan Óscar va explicar detalls de la seva última relació i es va vanagloriar de certes actituds violentes, definint situacions de tensió amb la seva exparella. “Porto quatre anys d'amant a hòstia neta, pum, portasso”, va etzibar amb aparent naturalitat davant l'astorament de Dani i María. Immediatament, Santos el va titllar de “tòxic”, cosa que Óscar va intentar suavitzar redefinint-lo com “passió”. Per a l'audiència, no obstant això, aquestes paraules van resultar especialment preocupants, recordant episodis passats en el reality on l'organització no va tolerar comportaments ni comentaris violents.

El clímax del debat va arribar quan Óscar va relacionar aquest terme de “toxicitat” amb la figura dels “crims passionals”. Els seus companys, visiblement incòmodes, van preferir no aprofundir en el comentari, però l'audiència no ha trigat a fer sentir la seva veu. A les xarxes socials, es multipliquen les peticions perquè la productora del programa adopti mesures disciplinàries, com ja va ocórrer en el seu dia amb Adrián, expulsat sense miraments per l'organització de ‘Gran Hermano’ a causa de les seves actituds amb Maica.

El precedent d'expulsions disciplinàries

No és la primera vegada que succeeix una cosa així en l'univers ‘Gran Hermano’. En l'anterior edició, Adrián es va veure obligat a abandonar la casa després d'un incident que la productora va qualificar d'intolerable. Malgrat que alguns seguidors van considerar que l'organització havia estat excessivament dura, el programa va demostrar que no dubtava a actuar amb fermesa davant comportaments que poguessin considerar-se violents o denigrants.

| Telecinco

Més enllà d'aquest possible enfrontament amb l'audiència i l'organització, Óscar arriba a ‘GH DÚO 3’ amb comptes pendents de l'edició passada. La seva relació amb Maica, qui va ser el seu major suport, va acabar en un fort distanciament. Encara que el basc ha confessat que li agradaria arreglar la seva amistat amb ella, per ara no s'ha vist cap acostament entre ambdós. El retorn al mateix escenari i la convivència forçosa podrien derivar en més tensions, especialment si es confirmen aquests comportaments que l'audiència titlla de tòxics.

Expectació amb la pròxima gala

La pròxima gala del reality serà determinant per conèixer si l'organització de ‘GH DÚO’ decideix prendre cartes en l'assumpte. Moltes veus reclamen que es repeteixi la determinació que van prendre amb Adrián, i que l'expulsió d'Óscar sigui immediata. Altres, no obstant això, demanen prudència i que s'analitzi amb deteniment el context de les frases i el to. Sigui quina sigui la postura, l'únic segur és que Óscar s'ha coronat ja com el concursant més polèmic d'aquesta edició. Resta per veure si la seva estada a la casa serà breu o si la seva actitud trobarà justificació suficient per mantenir-se a Guadalix fins a les fases decisives del concurs.