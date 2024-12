Fira de l'Avet d'Espinelves: On dinar i què fer

Espinelves es prepara per viure la 43a edició de la Fira de l'Avet. Aquest dissabte s'inaugurarà una de les fires nadalenques més emblemàtiques i s'allargarà fins al 8 de desembre amb la previsió de vendre uns 3.000 arbres. L'alcalde del poble osonenc, Antoni Tanyà, explica a l'ACN que aquest any hi haurà 20 parades més d'articles de Nadal -en total 120- i 7 parades de veïns del poble que vendran avets.

Una altra novetat d'aquesta edició és que a l'entrada s'obrirà un nou aparcament de 300 places que se sumarà al que ja van obrir l'any passat amb 200 places. Aquest cap de setmana preveuen tenir una bona afluència i un bon temps. "Pinta bé", explica l'alcalde, que remarca que reben visitants de tot Catalunya.



Espinelves es bolca cada any a la celebració de la Fira de l'Avet. El seu alcalde, Antoni Tanyà, explica que aquest any han reforçat la il·luminació i altres elements decoratius com ara els tions, repartits per tot el poble. Una altra prioritat ha estat continuar convertint les parades en el format de fusta. "Aquest any ja hem fet un 20% més i esperem acabar el mandat havent-ho completat", detalla. I és que l'objectiu és unificar l'estètica de les parades que hi ha la fira on, a més dels arbres, es venen sobretot articles nadalencs i d'alimentació.

Organitzar l'arribada massiva de visitants

La mobilitat és una altra de les prioritats, segons remarca l'alcalde. L'any passat ja van obrir un nou aparcament de 200 places que va tenir una bona acollida –es paga 5 euros per estacionar durant tot el dia– i aquest any n'obriran un altre just a l'entrada del poble amb 300 places més. "Amb aquest aparcament jo crec que el coneixerem molt i a la part est no hi haurà problemes", remarca. Cada any, aquest petit municipi d'Osona pot arribar a acollir més de 90.000 visitants en total.



El primer cap de setmana de fira sol començar amb força, especialment si es preveu que faci bon temps com és el cas d'aquest any. L'Ajuntament calcula que es vendran entre 2.500 i 3.000 avets amb preus similars altres anys, entre 20 i 50 euros aproximadament.



La fira cada cop atrau visitants de més lluny, segons destaca l'alcalde. "Vénen de tot Catalunya i també de fora, com ara Saragossa. També hi ha molt visitant de l'àrea metropolitana o de l'Empordà.



La inauguració serà dissabte a les 4 de la tarda amb Sor Lucía Caram de convidada. La fira s'allargarà fins al 8 de desembre.

Què fer a Espinelves a la Fira de l'Avet?

La 43a edició, se celebrarà del 30 de novembre al 8 de desembre de 2024. Hi ha molts actes, tallers, parades. No t'ho pots perdre. Destaquem el més important:

Venda d'avets: Els visitants podran adquirir diferents varietats d'avets cultivats a la zona, com el Masjoanis i la Picea Excelsa, ideals per decorar casa durant les festes.

Artesania i productes locals: Més de 90 parades oferiran articles artesanals, decoracions nadalenques, embotits, formatges, dolços i vins, brindant una àmplia gamma d'opcions per a regals i degustacions.

Demostracions d'arts i oficis: Es realitzaran exhibicions en viu d'oficis tradicionals, permetent als assistents conèixer tècniques artesanals de primera mà.

Activitats infantils: Tallers de màgia, elaboració de “tions”, decoració de galetes i pintacares estaran disponibles per als més petits, assegurant diversió per a tota la família.

Espectacles itinerants: Actuacions en moviment animaran els carrers, creant un ambient festiu i acollidor.

Visita a l'Arborètum de Masjoa: Es podrà explorar una col·lecció d'arbres monumentals, incloent l'avet més alt de Catalunya, en un entorn natural únic.

On dinar?

Aquesta informació també és important. Els visitants no només es desplacen a Espinelves per visitar el poble i passejar pels seus icònics carrers. Aprofiten el dia i també busquen un nou restaurant on menjar. Hem fet una selecció de restaurants de la zona.

| Chan Walrus, Pexels

Mas la Rovira: Destacat pel seu servei àgil i modern, aquest restaurant elabora menjar amb ingredients de proximitat, sent una opció segura per a celíacs.

Ca l'Angelina: Ofereix cuina catalana tradicional amb un ambient relaxat i acollidor, destacant pel seu menjar casolà i preus raonables.

Els Avets: Tot i que el menú inclou opcions japoneses i alemanyes, també ofereix plats de la cuina mediterrània i espanyola, amb opcions vegetarianes.

Can Celestino: Especialitzat en plats com porc senglar amb peres i botifarra amb bolets, aquest restaurant se centra en la cuina catalana tradicional