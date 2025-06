Bones notícies per als pensionistes abans d’acabar juny de 2025: Més diners

L'economia espanyola enceta el tancament del primer semestre de 2025 amb senyals mixtes, però amb una dada rellevant: el creixement sostingut de les pensions. En un context on la inflació continua moderant-se després dels pics dels últims anys i la banca adapta les seves estratègies a un entorn de tipus d'interès més estables, el poder adquisitiu dels pensionistes ha tornat a situar-se al centre del debat públic.

Aquest mes de juny, el sector financer ha observat com la despesa en pensions marca un nou màxim, una gran notícia que no només interessa als jubilats, sinó que té efectes d'arrossegament sobre el consum i l'economia real.

La millora en el poder adquisitiu dels pensionistes arriba en un moment clau. La política monetària europea comença a mostrar els seus efectes en la recuperació de la demanda interna, mentre les entitats bancàries continuen ajustant la seva oferta de productes per captar l'estalvi de les famílies. És en aquest context on les últimes xifres sobre pensions a Catalunya confirmen una tendència a l'alça que impacta tant en l'estabilitat financera de les llars com en l'evolució del sistema bancari.

| Nika Ray, XCatalunya, El Mira

Catalunya lidera el creixement de les pensions a l'Estat

Catalunya ha tancat el juny amb un import mitjà de les pensions que arriba als 1.363,4 euros, segons dades oficials del Ministeri de Seguretat Social. Aquest increment suposa un 4,51% més que el mateix mes de 2024 i posiciona Catalunya per sobre de la mitjana estatal, situada en 1.311,4 euros. Aquesta diferència no és menor: el creixement a Catalunya supera en gairebé un punt la pujada registrada al conjunt de l'Estat i reforça la percepció que els pensionistes catalans gaudeixen de millors condicions econòmiques.

En total, s'han abonat a Catalunya més d'1,8 milions de pensions, la qual cosa representa el 17,44% del total estatal i un creixement de l'1,38% en termes interanuals. Les dades confirmen la fortalesa del sistema de protecció social al territori i consoliden la tendència dels últims exercicis: la despesa en pensions continua creixent de manera sostinguda, impulsada tant per l'augment de la base de beneficiaris com per les pujades aprovades.

L'impacte d'aquest increment no només es nota en la jubilació, sinó també en altres modalitats de pensió. Per exemple, les pensions d'incapacitat permanent han arribat als 1.324 euros, mentre que les de viduïtat han arribat als 950,71 euros.

| ACN, andres barrionuevo lopez

Les pensions d'orfandat i a favor de familiars s'han situat en 518,70 euros i 853,55 euros, respectivament. A més, totes aquestes prestacions han rebut un complement en concepte de paga extraordinària, la qual cosa ha suposat una injecció addicional de liquiditat per als pensionistes just abans de l'estiu.

Diferències territorials: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona davant la mitjana estatal

L'anàlisi per demarcacions revela diferències significatives en l'import mitjà de les pensions. Barcelona, amb 1.404,08 euros, se situa un 4,4% per sobre de la xifra de l'any passat i gairebé un 4% per sobre de la mitjana estatal. Aquesta dada reflecteix el pes econòmic de la província i la capacitat dels seus pensionistes per mantenir el consum en un context de desacceleració econòmica.

A Girona, la pensió mitjana arriba als 1.234,1 euros, amb un creixement del 4,85% interanual. No obstant això, aquesta xifra és un 5,9% inferior a la mitjana estatal, evidenciant la bretxa existent entre territoris.

| ACN, Pheelings Media

A Lleida, l'import mitjà se situa en 1.184,6 euros, la qual cosa suposa una pujada del 5% respecte a 2024, tot i que encara és un 9,7% més baixa que la mitjana estatal. Tarragona, per la seva banda, arriba als 1.286,37 euros, amb un augment anual del 4,68%, quedant només un 1,91% per sota del conjunt de l'Estat.

Aquestes diferències mostren la influència del teixit productiu i el nivell salarial previ de cada demarcació en el càlcul de les pensions. Tot i així, totes les províncies experimenten una evolució positiva, la qual cosa ajuda a mitigar l'impacte de la inflació i manté la capacitat de despesa dels pensionistes en nivells històricament alts.

L'efecte de la paga extraordinària i perspectives per al segon semestre

Un dels aspectes més celebrats pels pensionistes aquest mes de juny ha estat l'arribada de la paga extraordinària, que a Catalunya ha suposat una mitjana de 1.335,9 euros. Per a les pensions de jubilació, l'import assoleix els 1.520 euros, la qual cosa representa una ajuda fonamental en l'economia de moltes llars. Aquest reforç econòmic té un efecte directe en el sector bancari, ja que augmenta el flux de dipòsits i el consum a curt termini.