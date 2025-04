4 productes de primeres marques: L'oferta de Bonpreu que tothom busca

per Xavi Martín

En el món del consum actual, les tendències mostren que els compradors valoren especialment els productes de qualitat a preus assequibles. Segons diversos estudis sobre hàbits de compra, els consumidors prefereixen productes de primeres marques quan poden adquirir-los mitjançant ofertes que suposin un estalvi important.

Aquesta tendència no passa desapercebuda per a les grans cadenes de supermercats, que busquen captar l'atenció amb promocions acuradament dissenyades.

Bonpreu, una de les cadenes més destacades del sector a Catalunya, ha llançat una promoció que ja està causant enrenou entre els seus clients habituals. Aquesta oferta, disponible fins al 14 d'abril, reuneix quatre productes clau de primeres marques molt reconegudes per la seva qualitat i prestigi, a un preu notablement inferior a l'habitual.

| Bonpreu

Qualitat i estalvi: Detalls de l'oferta

La promoció de Bonpreu inclou una selecció d'articles essencials per a qualsevol cuina mediterrània: salsa lleugera Ligeresa, tonyina clara en oli de gira-sol Albo, pasta Fusilli Primavera Garofalo i oli d'oliva verge extra Carbonell.

La salsa lleugera Ligeresa, en la seva presentació de 430 grams, destaca especialment per reduir en un 75% el contingut en greixos respecte a les salses tradicionals, sense sacrificar el sabor característic que l'ha fet popular. Ideal per a amanides, entrepans o plats lleugers, és un producte fonamental per a aquells que busquen cuidar-se sense renunciar al plaer gastronòmic.

D'altra banda, la tonyina clara en oli de gira-sol Albo ve en un pràctic pack de tres llaunes de 48 grams cadascuna. Reconegut per la seva qualitat premium, aquest producte ofereix un excel·lent aport proteic amb un sabor delicat i una textura ferma, perfecte per a amanides fresques o plats ràpids i saludables.

| BonpreuEsclat

La pasta Fusilli Primavera Garofalo, en la seva presentació de 500 grams, és un altre producte imprescindible de l'oferta. Aquesta pasta tricolor, elaborada segons els estàndards tradicionals italians, combina perfectament amb salses lleugeres i verdures, oferint un plat ple de sabor i nutrició.

Finalment, l'oli d'oliva verge extra Carbonell, en ampolla d'1 litre, completa aquest lot exclusiu. Amb una llarga tradició en la gastronomia espanyola, aquest oli destaca pel seu sabor afruitat i equilibrat, ideal per realçar amanides, carns i peixos.

Una recepta senzilla amb productes de primera

Aprofitant aquests quatre productes, es pot preparar ràpidament una deliciosa amanida de pasta. Cuina la pasta Fusilli Garofalo fins que estigui al dente, escorre i deixa refredar. Barreja amb la tonyina clara Albo, afegeix un toc lleuger amb la salsa Ligeresa, i finalitza amb un generós raig de l'oli d'oliva verge extra Carbonell. Aquesta amanida és fresca, equilibrada i perfecta per a qualsevol ocasió.

El conjunt d'aquests productes tindria normalment un preu de 16,88 euros, però gràcies a l'oferta especial de Bonpreu, els clients poden adquirir el lot complet per només 9,95 euros. Aquesta rebaixa converteix la promoció en una oportunitat excepcional per omplir el rebost amb productes d'alta qualitat a un cost molt competitiu.