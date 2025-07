Fins a 500 euros a Abanca: Com aconseguir-los

L'inici de l'estiu ha portat amb ell una notable acceleració en la competència bancària per captar nous clients, una tendència que ja havia agafat força des de principis d'any. En un escenari marcat per la baixada dels tipus d'interès i el descens en la rendibilitat dels productes tradicionals d'estalvi, les entitats han apostat per una ofensiva cada cop més agressiva basada en incentius econòmics directes.

La “guerra de les nòmines”, com l'anomenen alguns analistes, està generant un fenomen inèdit en el sector: cada cop és més comú trobar ofertes de fins a 500, 800 o fins i tot 1.000 euros simplement per domiciliar els ingressos en un banc determinat.

Aquesta pràctica, que s'ha convertit en el nou reclam estrella del màrqueting bancari, està redefinint la relació entre clients i entitats en un context d'alta volatilitat i exigències reguladores creixents. Tanmateix, no tots els bancs segueixen la mateixa estratègia ni imposen els mateixos requisits, cosa que convé analitzar amb deteniment abans de prendre qualsevol decisió financera.

| XCatalunya, Banco de España

Estratègies bancàries: del pla amic a les recompenses per nòmina

Les entitats financeres han redoblat esforços en el disseny de campanyes de captació amb premis immediats. El Santander, per exemple, ofereix fins a 400 euros per a qui porti la seva nòmina i domiciliï, a més, dos rebuts mensuals.

El BBVA ha elevat el seu incentiu fins als 760 euros, tot i que requereix complir una llista de condicions que inclou, a més de la nòmina, l'ús de targetes i l'activació de Bizum. Altres entitats, com CaixaBank, Sabadell o Unicaja, mantenen estratègies similars, tot i que la quantitat i els requisits varien sensiblement en cada cas.

En aquest context, Abanca ha optat per una fórmula diferencial que està generant gran interès al mercat. El banc gallec ha decidit simplificar l'accés als seus incentius, eliminant exigències addicionals com la domiciliació de rebuts, l'ús obligatori de Bizum o la realització de compres amb targeta. La seva proposta és clara: 500 euros per a qui obri un compte i domiciliï una nòmina d'almenys 1.200 euros. Per a qui ingressi entre 800 i 1.200 euros, la recompensa és de 185 euros.

| XCatalunya, BBVA, Canva, ภาพของnisara

A més, Abanca ha reforçat el seu “pla amic”, recompensant amb 50 euros per cada nou client referit, fins a un màxim de 500 euros addicionals. Així, un client podria arribar a percebre fins a 1.000 euros combinant ambdues vies, una xifra que situa l'oferta d'Abanca entre les més atractives del moment.

La lletra petita: permanència, condicions i advertiments dels experts

Tot i que les xifres poden resultar temptadores, els especialistes en productes bancaris adverteixen sobre la importància d'analitzar acuradament els requisits de cada promoció. No és infreqüent que la recepció de l'incentiu estigui subjecta a condicions de permanència que poden allargar-se fins a quatre anys, o a l'obligació de mantenir la nòmina domiciliada durant un període determinat. L'incompliment d'aquestes condicions pot implicar la devolució parcial o total de l'import rebut, així com penalitzacions addicionals.

A més, entitats com Unicaja, Cetelem, Deutsche Bank o Cajamar també s'han sumat a aquesta tendència, elevant la competència però augmentant alhora la complexitat de les ofertes. El comparador HelpMyCash insisteix en la necessitat de llegir amb atenció la lletra petita, ja que de vegades les promocions amaguen compromisos més exigents del que sembla a simple vista.

| Baris Kaykusuz, XCatalunya, BBVA, Canva, yekigai

Els experts recomanen, abans de canviar de banc per una oferta puntual, valorar aspectes com la solvència de l'entitat, la facilitat de gestió digital i l'absència de comissions ocultes. Al final, el que pot semblar un regal fàcil es pot convertir en una decisió financera de llarg recorregut.

L'impacte en el mercat i la perspectiva per als pròxims mesos

L'auge d'aquestes promocions reflecteix el moment de transformació que viu la banca a Espanya. Amb un client cada cop més digital i exigent, i amb un mercat en què la rendibilitat tradicional es ressent, les entitats busquen fidelitzar a través d'incentius tangibles. No obstant això, la sostenibilitat d'aquestes campanyes a mitjà termini està en qüestió: el cost per a les entitats és elevat i la retenció real de clients, incerta.

De cara als pròxims mesos, és probable que la competència segueixi intensificant-se, almenys fins que s'estabilitzin els tipus d'interès i les entitats trobin fórmules més rendibles per captar i fidelitzar. Per ara, la “guerra de les nòmines” està lluny d'haver acabat i continuarà marcant el pols de la banca minorista durant l'estiu i l'inici de la tardor.