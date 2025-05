Festival del pa a Bonpreu i Esclat: Totes les varietats en 3x2

La cultura del pa viu un renaixement silenciós a Catalunya. Més enllà de la simple barra de pa, els consumidors han diversificat les seves preferències, buscant receptes tradicionals, pans amb massa mare i productes integrals o multicereals.

Aquesta tendència, alimentada tant per l'interès en l'alimentació saludable com per la recerca de sabors autèntics, ha portat a supermercats com Bonpreu i Esclat a adaptar el seu assortiment i les seves ofertes per respondre a un públic cada vegada més exigent.

El pa com a producte gourmet i de proximitat

Durant els últims anys, els lineals de fleca han deixat de ser un espai monòton per convertir-se en autèntics aparadors de la diversitat. Segons dades recents del sector de gran consum, el 70 % de les llars catalanes compra, almenys un cop a la setmana, varietats de pa diferents a la clàssica barra. La irrupció d'opcions integrals, de llavors, pans d'espelta, de kamut o amb farines alternatives, respon no només a criteris de salut, sinó també a la curiositat gastronòmica i a la recuperació de costums locals.

| Getty Images: semakokal, dinoforlena, XCatalunya

En aquest context, promocions com la de Bonpreu i Esclat —vigent fins al 26 de maig— se situen en la línia de les estratègies de fidelització que prioritzen el valor afegit davant del simple preu baix. El client no només busca estalviar, sinó descobrir, combinar i triar entre propostes que connecten amb els seus hàbits i aspiracions culinàries.

Totes les varietats en una promoció inèdita

La nova campanya “3x2 en pa” de Bonpreu i Esclat representa un dels exemples més notables d'aquesta tendència. L'oferta permet combinar lliurement entre desenes de varietats, des del pa més tradicional fins a les opcions més innovadores i saludables, aplicant el descompte sobre el producte de menor preu. Això convida el client a experimentar sense por i a aprofitar per portar més per menys.

Entre les varietats incloses, trobem opcions tan reconeixibles com:

Barres clàssiques (bretona, d'espiga, pa del avi Fabiol, pa de pagès, 100% integral, pa de blat de moro, pa de poble)

Pans d'autor (pa rodó andalús, pa multicereals, pa amb farina integral, pa d'espelta o pa ovalat 100% blat, pa camperol de massa mare, pa de fajol, pa d'oliva, pa de blat de moro amb llavors, pa de soja)

Cristallino i pans especials (pa de vidre tallat, pa d'hamburguesa, panets Realfooding integral 100%, barretes tipus Cristallino)

Focaccias clàssiques i de cereals Maestra

L'oferta, a més, abasta tant els productes de forn tradicional com els pans envasats, cosa que facilita la compra per a aquells que prioritzen la conservació o la practicitat a casa.

| BonpreuEsclat

Idees de consum: més enllà del entrepà

La versatilitat del pa el converteix en un aliat de la cuina ràpida i saludable. Els pans multicereals i de llavors combinen a la perfecció amb hummus, alvocat o formatge fresc per a esmorzars o berenars nutritius. Una focaccia de cereals, lleugerament torrada i acompanyada de tomàquet, alfàbrega i un raig d'oli d'oliva, pot transformar-se en un sopar informal. Fins i tot el pa de blat de moro o de soja s'adapta a receptes internacionals, com les torrades mexicanes o les hamburgueses vegetarianes.

Ofertes com aquesta consoliden a Bonpreu i Esclat com a referents en anticipar les tendències del mercat i respondre a un consumidor informat. La promoció estarà disponible fins al 26 de maig, una data a tenir en compte per a aquells que vulguin omplir el rebost i descobrir noves opcions. Així, el festival del pa no és només una qüestió de preu, sinó de cultura, salut i plaer gastronòmic.