L'enèsim pronòstic equivocat de Gonzalo Bernardos: 'Les hipoteques...'

En els primers mesos de 2025, el mercat immobiliari espanyol ha mostrat signes de dinamisme. Les compravendes d'habitatges han augmentat un 20% fins al març, impulsades per l'obra nova i una lleugera moderació en els tipus d'interès. Aquest repunt ha generat expectatives sobre una possible expansió del crèdit hipotecari.

L'economista Gonzalo Bernardos ha estat una de les veus més optimistes, pronosticant un "boom immobiliari" per a aquest any. Segons les seves declaracions, factors com l'estabilitat laboral, l'augment de salaris i la competència entre entitats financeres podrien facilitar l'accés a hipoteques amb finançaments elevats, fins i tot del 100%.

La predicció de Bernardos: hipoteques al 100% en l'horitzó

Bernardos ha afirmat en diverses plataformes que "els bancs donaran moltíssim més crèdit perquè guanyaran menys per cada euro prestat", suggerint que podrien tornar les hipoteques amb finançaments del 90%, 95% i fins i tot del 100%. Aquesta previsió es basa en la idea que les entitats financeres buscaran compensar la reducció de marges ampliant la seva cartera de clients.

| Gonzalo Bernardos

A més, l'economista assenyala que l'aparició de nous actors, com caixes d'estalvi amb una forta presència, podria intensificar la competència en el sector hipotecari, facilitant condicions més favorables per als compradors.

Realitat del mercat: prudència en la concessió d'hipoteques

No obstant això, la realitat del mercat hipotecari espanyol mostra una major cautela per part de les entitats financeres. Actualment, la majoria dels bancs ofereixen hipoteques que cobreixen fins al 80% del valor de taxació o compravenda de l'habitatge, buscant minimitzar el risc d'impagament. Les hipoteques al 100% són excepcionals i solen estar reservades per a clients amb alta solvència o en operacions específiques, com la compra d'immobles propietat del banc.

Experts del sector adverteixen que una expansió indiscriminada d'hipoteques amb finançaments elevats podria recordar a pràctiques prèvies a la crisi financera de 2008, quan es concedien préstecs que superaven el valor de l'habitatge, incloent despeses addicionals. Aquestes pràctiques van contribuir a la formació d'una bombolla immobiliària amb conseqüències econòmiques significatives.

| Gonzalo Bernardos

Entre l'optimisme i la cautela

Les prediccions de Gonzalo Bernardos sobre un retorn de les hipoteques al 100% el 2025 reflecteixen un optimisme basat en certs indicadors econòmics positius. No obstant això, la prudència mostrada per les entitats financeres i les lliçons apreses de crisis anteriors suggereixen que una expansió massiva d'aquest tipus de productes hipotecaris és poc probable a curt termini.

Per als potencials compradors, és essencial avaluar acuradament les condicions del mercat i considerar les implicacions a llarg termini de les decisions financeres. Mentre que l'accés a l'habitatge és una prioritat, la sostenibilitat i la responsabilitat en la concessió de crèdit han de mantenir-se com a pilars fonamentals per evitar desequilibris futurs en el sector immobiliari.