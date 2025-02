El lot de congelats que tothom vol a Bonpreu: Fins al 17 de febrer

Trobar solucions ràpides i delicioses per al sopar o els moments de capritx pot ser tot un desafiament. Per això, Bonpreu proposa un lot de congelats especialment pensat per cobrir diferents antulls, amb opcions que van des d'unes cruixents patates prefregides fins a un dolç gelat que tanqui l'experiència amb un toc d'or.

Tot això a un preu imbatible: de 13,33 € baixa a 7,99 €, la qual cosa suposa un estalvi de gairebé un 40 %. Aquesta promoció estarà disponible fins al 17 de febrer, així que aquells que desitgin reposar el congelador sense gratar-se massa la butxaca farien bé de prestar atenció a aquest pack.

Patates prefregides Tradition McCain (1 kg)

El primer component del lot són les Patates prefregides Tradition de la marca McCain. Presentades en format d'1 quilogram, ofereixen suficient quantitat per alimentar una família de quatre o cinc comensals, ja sigui com a guarnició d'un plat principal o com a aperitiu en qualsevol reunió. El més destacat d'aquesta referència és la seva textura cruixent en enfornar-les o fregir-les, juntament amb un sabor suau i agradable.

Per gaudir del seu exterior cruixent i d'un interior tendre, es recomana preescalfar el forn a 220 °C, col·locar les patates en una safata i enfornar-les durant uns 20-25 minuts, remenant-les a meitat de cocció. També es poden fregir en oli calent durant 4-5 minuts.

Picolinis Buitoni (270 g)

La segona peça clau del lot és un paquet de Picolinis Buitoni de 270 g, a triar entre diversos sabors: tres formatges, pernil i formatge, frankfurt, tonyina o salami. Aquestes minipizzes rodones són una opció pràctica i divertida, perfecta per picar en companyia o per a un àpat ràpid en qualsevol moment del dia.

Hi ha una gran varietat de sabors. Tres formatges: per als més formatgers, amb una barreja que fon diferents textures i matisos. Pernil i formatge: un clàssic infal·lible, amb un punt salat i cremós. Frankfurt: un sabor més americà, ideal per a nens o amants dels frankfurts. Tonyina: l'opció marina, que combina un toc de mar amb el tomàquet i el formatge. Salami: un matís més intens, amb notes especiades i un agradable contrast amb el formatge fos.

Tots aquests sabors es presenten en un format petit que es cuina en uns 10-12 minuts al forn a 180-200 °C. Ideals també per a celebracions o nits de pel·lícula, perquè cada comensal pot triar la seva varietat preferida.

Gelats mini Lotus (6 uds x 46 g)

Com a colofó dolç, aquest lot inclou un paquet de gelats mini de la marca Lotus, en format de 6 unitats de 46 g cadascuna. Reconeguda per les seves galetes caramel·litzades, Lotus ha sabut traslladar aquesta essència a un gelat cremós que fusiona el sabor del caramel amb un recobriment cruixent de xocolata (amb llet o blanca, segons la versió disponible).

Cada gelat té un nucli cremós que evoca les famoses galetes Biscoff, envoltat d'una coberta de xocolata que es parteix amb un lleuger cruixit al primer mos. Aquest equilibri de textures i sabors dolços fa que un format mini sigui més que suficient per saciar l'antull.

Un estalvi molt considerable: de 13,33 € a 7,99 €

La suma dels tres articles per separat ascendeix a 13,33 €, mentre que, amb la promoció de Bonpreu, es queda en tan sols 7,99 €. Aquest descompte no només beneficia aquells que volen improvisar un àpat ric i ràpid, sinó que també fa possible preveure sopars familiars o trobades amb amics sense incórrer en grans despeses. Per la seva banda, els productes congelats garanteixen que puguin conservar-se un temps raonable, llestos per treure i preparar en el moment oportú.