L'experiència d'una espanyola vivint als Estats Units: 'Aquí ho deixen...'

Quan una persona viu durant molt de temps en un lloc, és inevitable que adopti certs costums i que altres, que abans semblaven normals, es dilueixin amb el temps. Aquest és el cas d'una tiktoker espanyola, Sandra Pérez (@aquisandrax), que fa sis anys que viu a Miami, Estats Units. En un vídeo recent, Sandra va compartir amb els seus seguidors alguns dels xocs culturals que encara experimenta malgrat el temps transcorregut lluny del seu país d'origen. Encara que ha aconseguit integrar-se a la seva vida nord-americana, encara hi ha aspectes de la cultura americana que li resulten estranys o que el fan reflexionar sobre les diferències amb Espanya.

Un dels detalls que més va sorprendre Sandra durant la seva adaptació és l'hàbit que tenen als Estats Units de deixar-ho tot a la porta de casa, inclosos els paquets més valuosos. “Aquí ho deixen tot a la porta, però quan dic tot, és literalment tot”, explica al vídeo. La influencer esmenta que fins i tot el seu iPhone, un objecte de valor considerable, va ser dipositat a plena vista a l'entrada del seu domicili, cosa que a Espanya seria impensable. Aquest és un dels xocs culturals més cridaners, ja que al seu país d'origen la gent sol esperar el carter o recollir els paquets en un lloc segur.

| Instagram

Una altra diferència cultural que Sandra va destacar al seu vídeo és l'ús de taxis a Espanya. En el seu últim aniversari, mentre parlava per telèfon amb les seves amigues a Espanya, va sentir com una demanava un taxi, cosa que li va resultar sorprenent. "Encara demaneu taxis aquí?", va preguntar incrèdula al vídeo. Sandra explica que als Estats Units, especialment en una ciutat com Miami, la majoria de les persones utilitzen aplicacions com Uber, per la qual cosa demanar un taxi ja no és una cosa habitual per a ella. Aquest petit detall va ser un "viatge al passat" que li va recordar com han canviat els costums des que va deixar Espanya.

Diferències als supermercats

Sandra també va parlar sobre un aspecte que havia oblidat completament: l'àrea per deixar els carrets de la compra als supermercats. “Quan parlo amb la meva millor amiga i veig aquests apartats als supermercats espanyols on la gent deixa els carrets, em sorprèn perquè aquí als Estats Units això no existeix”, comenta. La influencer explica que aquest tipus de detalls, que semblen insignificants, li fan adonar que ha canviat molt la seva perspectiva després de viure tant de temps en un altre país.

Un altre aspecte que Sandra esmenta és la gran varietat de productes disponibles als supermercats dels Estats Units. Tot i que molts cops aquests productes són més cars, destaca que l'oferta és extensa i diversa. Sovint explica que esmenta productes als seus amics i familiars a Espanya, només per adonar-se que no estan disponibles allà. Aquests detalls són part del seu dia a dia als Estats Units i mostren com la seva percepció del “normal” ha canviat.

La tiktoker també reflexiona sobre com aquests canvis culturals han transformat la seva manera de veure la seva vida a Espanya. Al vídeo, Sandra admet que la idea de tornar al seu país li genera ansietat. “Em fa ansietat pensar quan torni a Espanya”, confessa. Explica que els xocs culturals que ara experimenta us fan sentir que la vida que va deixar fa sis anys ja no existeix tal com la recorda.

L'experiència de Sandra és un exemple clar de com viure a l'estranger pot canviar la percepció dels costums i tradicions pròpies, i de com alguns detalls que abans semblaven insignificants ara ressalten com a grans diferències culturals. Encara que ha fet dels Estats Units casa seva, aquests xocs culturals són recordatoris constants de la seva identitat espanyola i de com, malgrat el temps i la distància, alguns aspectes de la seva cultura segueixen presents a la seva vida quotidiana.