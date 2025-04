Èxit d'un gelater català en un prestigiós concurs

La gastronomia catalana torna a conquerir Europa, aquesta vegada des de l'univers dels gelats. La prestigiosa escola Cordon Bleu de París va ser l'escenari de la gran final dels Trofeus del Gelat, una cita de referència en el sector organitzada per La Compagnie des Desserts, i allà un jove de Girona va aconseguir sorprendre un jurat format per alguns dels millors artesans del món. Aquest concurs, que reuneix propostes dels més destacats gelaters del continent, va acabar per rendir-se davant la creativitat, la tècnica i el talent d'un xef català la història del qual és tan deliciosa com les seves creacions.

Una trajectòria lligada als grans noms de la cuina

El protagonista d'aquesta història va començar la seva trajectòria a l'Escola d'Hostaleria de Girona, com Jordi Roca, i es va especialitzar en postres a Espaisucre. La seva carrera professional el va portar a cuines tan importants com les de Marea Alta, Via Veneto o Estimar, i més endavant a liderar Gelats Pyreneum a la Cerdanya. Va ser allà on la seva passió pel gelat artesanal va florir sota la tutela de Stéphane Orsani. Després passaria a ser Chef Gelato Maker a Trompa&Co, i també va col·laborar amb el restaurant gastronòmic del Mont Bar, combinant tècnica amb una creativitat desbordant.

| XCatalunya

Dues propostes d'alt nivell que van meravellar el jurat

En la competició de París, el tema central era "El gelat en totes les seves formes". Durant tres hores, els finalistes van haver d'elaborar dues creacions: una copa gelada i unes postres emplatades, ambdues per a sis persones, usant gelats de La Compagnie des Desserts. La resposta del xef català va ser doblement brillant: l'Irish Afternoon Tea 2.0 en la categoria de copa, i el Don Juan Rueda com a postres. La seva presentació, el seu equilibri de sabors i l'originalitat en la posada en escena van deixar sense paraules un jurat liderat per Philippe Urraca i Stéphanie Le Quellec, i integrat per figures com Bruno Aim, Xavier Berger o Nicolas Bernabé, tots reconeguts com els millors en les seves respectives especialitats.

L'orgull de representar Catalunya amb gelat

"Crec que el gelat és un dels productes més complexos de la cuina, i encara així moltes vegades no se li dona el reconeixement que mereix. Concursos com aquest són essencials per posar-lo en valor", va explicar el xef després del lliurament de premis. A més, va confessar haver-se documentat a fons sobre edicions anteriors i que esperava repetir l'any vinent: "Ha estat una experiència brutal. He après moltíssim i m'ha obert noves perspectives com a cuiner i com a creatiu".

| Girona turisme, XCatalunya

I qui és aquest geni del gelat?

Al llarg de la jornada, el seu nom va sonar cada vegada amb més força entre els assistents. El seu domini de la tècnica, la seva sensibilitat estètica i la seva capacitat de sorprendre el van convertir en el gran protagonista del certamen. I no va ser fins al final, quan es va anunciar oficialment el seu nom, que es va desfer tota la incògnita: Carlos Rojas Rueda, gironí, deixeble de Jordi Roca i, ara, un dels millors gelaters del món. Una victòria que no només és personal, sinó que també enalteix la tradició i la innovació gastronòmica de Catalunya.