Éxito de un heladero catalán en un prestigioso concurso

La gastronomía catalana vuelve a conquistar Europa, esta vez desde el universo de los helados. La prestigiosa escuela Cordon Bleu de París fue el escenario de la gran final de los Trofeos del Helado, una cita de referencia en el sector organizada por La Compagnie des Desserts, y allí un joven de Girona logró sorprender a un jurado formado por algunos de los mejores artesanos del mundo. Este concurso, que reúne propuestas de los más destacados heladeros del continente, acabó por rendirse ante la creatividad, la técnica y el talento de un chef catalán cuya historia es tan deliciosa como sus creaciones.

Una trayectoria ligada a los grandes nombres de la cocina

El protagonista de esta historia comenzó su andadura en la Escuela de Hostelería de Girona, como Jordi Roca, y se especializó en postres en Espaisucre. Su carrera profesional lo llevó a cocinas tan importantes como las de Marea Alta, Via Veneto o Estimar, y más adelante a liderar Gelats Pyreneum en la Cerdanya. Fue ahí donde su pasión por el helado artesanal floreció bajo la tutela de Stéphane Orsani. Luego pasaría a ser Chef Gelato Maker en Trompa&Co, y también colaboró con el restaurante gastronómico del Mont Bar, combinando técnica con una creatividad desbordante.

| XCatalunya

Dos propuestas de alto nivel que maravillaron al jurado

En la competición de París, el tema central era “El helado en todas sus formas”. Durante tres horas, los finalistas tuvieron que elaborar dos creaciones: una copa helada y un postre emplatado, ambos para seis personas, usando helados de La Compagnie des Desserts. La respuesta del chef catalán fue doblemente brillante: el Irish Afternoon Tea 2.0 en la categoría de copa, y el Don Juan Rueda como postre. Su presentación, su equilibrio de sabores y la originalidad en la puesta en escena dejaron sin palabras a un jurado liderado por Philippe Urraca y Stéphanie Le Quellec, e integrado por figuras como Bruno Aim, Xavier Berger o Nicolas Bernabé, todos reconocidos como los mejores en sus respectivas especialidades.

El orgullo de representar a Catalunya con helado

“Creo que el helado es uno de los productos más complejos de la cocina, y aún así muchas veces no se le da el reconocimiento que merece. Concursos como este son esenciales para ponerlo en valor”, explicó el chef tras la entrega de premios. Además, confesó haberse documentado a fondo sobre ediciones anteriores y que esperaba repetir el próximo año: “Ha sido una experiencia brutal. He aprendido muchísimo y me ha abierto nuevas perspectivas como cocinero y como creativo”.

| Girona turisme, XCatalunya

¿Y quién es este genio del helado?

A lo largo de la jornada, su nombre fue sonando cada vez con más fuerza entre los asistentes. Su dominio de la técnica, su sensibilidad estética y su capacidad de sorprender lo convirtieron en el gran protagonista del certamen. Y no fue hasta el final, cuando se anunció oficialmente su nombre, que se despejó toda la incógnita: Carlos Rojas Rueda, gerundense, discípulo de Jordi Roca y, ahora, uno de los mejores heladeros del mundo. Una victoria que no solo es personal, sino que también enaltece la tradición y la innovación gastronómica de Catalunya.