Arriba una novetat a Bizum que revoluciona el servei

En un context on la digitalització financera avança a passos de gegant, les solucions de pagament mòbil han transformat la manera en què les persones gestionen les seves transaccions diàries. Serveis com Bizum a Espanya, MB Way a Portugal i Bancomat a Itàlia s'han consolidat com a eines essencials per realitzar pagaments instantanis, reflectint una tendència creixent cap a la immediatesa i la comoditat en les operacions financeres.

Bizum expandeix les seves fronteres: pagaments internacionals a l'abast de la mà

Bizum, la plataforma espanyola de pagaments mòbils, ha fet un pas significatiu cap a la internacionalització. En col·laboració amb Bancomat d'Itàlia i MB Way de Portugal, ha iniciat la interconnexió dels seus serveis, permetent als usuaris enviar i rebre diners de forma instantània entre Espanya, Andorra, Itàlia i Portugal. Aquesta iniciativa s'emmarca en la European Payments Alliance (EuroPA), que busca facilitar els pagaments transfronterers a Europa.

| Bizum

La implementació d'aquesta interconnexió es durà a terme de manera gradual. A Espanya, Banco Santander, Abanca i Openbank han començat a oferir aquest servei als seus clients, mentre que entitats com CaixaBank, BBVA i Banco Sabadell s'hi sumaran en les pròximes setmanes. S'espera que la resta dels bancs ho implementin durant el segon trimestre de l'any. L'objectiu és que tots els bancs dels quatre països estiguin connectats abans que finalitzi juny, assolint així més de 50 milions d'usuaris a través de 186 entitats financeres.

Funcionament i avantatges per als usuaris

El procés per realitzar una transferència internacional amb Bizum es manté tan senzill com fins ara: seleccionar el contacte, indicar l'import i confirmar l'operació. El destinatari rebrà els diners a l'instant, mantenint la seguretat i la facilitat que caracteritzen aquest servei.

Aquesta expansió no només facilita les transaccions entre particulars en diferents països, sinó que també reforça l'autonomia europea en matèria de pagaments. En basar-se en estàndards SEPA i en infraestructures de confiança, es promou una major integració financera al continent.

| Viktor Gladkov, XCatalunya

Perspectives futures i expansió de l'aliança

L'aliança entre Bizum, Bancomat i MB Way representa un fita en la interoperabilitat dels sistemes de pagament europeus. Es preveu que aquesta col·laboració s'estengui a més països, tant dins com fora de la zona euro, simplificant la manera en què persones i empreses realitzen els seus pagaments a Europa. A més, s'espera que en el futur s'incorporin nous casos d'ús, enfortint així una infraestructura de pagaments europea innovadora i confiable.