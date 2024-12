T'estalviaràs pagar IRPF el 2025 si ets pensionista i guanyes menys d'aquesta xifra

per Pol Nadal

El panorama econòmic a Espanya continua ajustant-se després de diversos anys de canvis en matèria d'ocupació i poder adquisitiu. Els vaivens inflacionaris i les polítiques monetàries dels últims mesos han portat el Govern a prendre mesures que garanteixin el manteniment de la qualitat de vida de col·lectius més vulnerables, com és el cas dels pensionistes. Amb la mirada posada en 2025, bona part dels esforços se centren a aconseguir que les persones grans disposin de rendes suficients per afrontar els increments de preus que, encara que moderats, continuen presents.

Aquest context econòmic de lleugera recuperació i ajustos en la Seguretat Social ve acompanyat de noves pautes en els criteris per declarar o no l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així, en un esforç per ajudar les rendes més baixes, el Govern ha confirmat els mínims exempts d'aquest impost, una notícia que beneficia un ampli espectre de pensionistes al país.

La pujada de les pensions per a 2025

La primera gran novetat per als més de 9,3 milions de pensionistes és la pujada de les pensions en un 2,85% a partir de l'1 de gener de 2025. Encara que la publicació oficial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) s'espera per a mitjans de desembre, l'estimació pràcticament confirmada es basa en l'evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC) entre desembre de 2023 i novembre de 2024.

Aquest increment respon a l'article 58 de la Llei General de la Seguretat Social, que estableix que les pensions contributives s'han d'actualitzar seguint la inflació interanual per no deteriorar el poder adquisitiu dels grans. Amb aquest ajust, la pensió mitjana podria augmentar fins a 600 euros anuals, segons el tram de renda i el tipus de pensió (jubilació, viduïtat, orfenesa, incapacitat permanent o en favor de familiars).

Altres millores en matèria de pensions

Pensió mínima i màxima. També es contempla un increment de la pensió mínima i de la màxima. En la majoria dels casos, la seva pujada anirà alineada amb l'evolució de l'IPC, encara que la pensió màxima podria elevar-se una mica més.

Pensions no contributives. Es manté el pla d'escalada d'aquestes prestacions fins a 2027, amb pujades anuals que, si es confirmen, rondaran el 5,5% per a 2025. Això situaria la pensió no contributiva al voltant dels 542 euros al mes.

Qui estarà exempt de pagar IRPF el 2025?

Malgrat que tot pensionista està obligat en principi a contribuir amb l'IRPF, de la mateixa manera que qualsevol treballador per compte d'altri o autònom, hi ha trams de renda per sota dels quals no és necessari presentar la declaració de la renda. En el cas concret de 2025, s'han confirmat dos escenaris principals:

Pensionistes amb menys de 15.876 euros anuals i dos pagadors

Si un pensionista ingressa a l'any menys de 15.876 euros provinents de dos pagadors (on un d'ells superi els 1.500 euros anuals), no tindrà l'obligació de declarar. Aquesta mesura està en consonància amb les variacions del Salari Mínim Interprofessional i beneficiarà un important nombre de persones grans amb baixos ingressos.

Pensionistes amb un sol pagador i salaris inferiors a 22.000 euros anuals

Per a aquells que percebin la pensió d'un únic pagador i no arribin als 22.000 euros anuals, la llei també eximeix de l'obligació de declarar. Aquesta mesura s'ha plantejat amb l'objectiu d'evitar tràmits innecessaris i alleujar càrregues impositives a aquells que compten amb menys recursos econòmics.

Segons estimacions governamentals, els canvis en aquests mínims exempts podrien beneficiar més de 5,2 milions de contribuents, amb un estalvi col·lectiu d'uns 1.385 milions d'euros, tal com va assenyalar la Ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Casos especials i altres exempcions contemplades

La legislació espanyola, concretament el Reial decret llei 2/2024 i la Llei 35/2006, contempla exempcions addicionals que afecten grups concrets:

Pensió d'incapacitat permanent absoluta o Gran Invalidesa. Aquestes prestacions queden directament exemptes de l'IRPF, igual que aquelles concedides en favor de familiars amb incapacitat absoluta del seu titular.

Prestacions públiques per terrorisme i medalles concedides per actes de terrorisme. Aquestes pensions estan exemptes de tributació a causa del seu caràcter extraordinari.

Pensions reconegudes a víctimes de la Guerra Civil espanyola (1936-1939). Es contempla l'exempció tant si provenen del règim de classes passives com de normativa específica posterior.

Indemnitzacions per responsabilitat civil. L'import legal o judicialment reconegut per danys personals no tributa.

Premis culturals i acadèmics. Determinats guardons rellevants en àmbits literaris, artístics o científics compten amb exempcions fiscals, com els Premis Príncep d'Astúries.

Un alleujament fiscal en temps de canvis

Per a molts pensionistes, aquests ajustos suposen un notable respir enmig d'un entorn econòmic inestable. D'una banda, la pujada de les pensions, encara que moderada, contribueix a mitigar l'impacte de la inflació i a sostenir l'economia familiar. D'altra banda, el fet que s'incrementi el mínim exempt d'IRPF evita a milers de jubilats l'obligació de tributar, una notícia especialment positiva per a aquells que es mouen en el marge més baix d'ingressos.

De cara a 2025, el gran repte serà equilibrar les necessitats de finançament de la Seguretat Social amb la protecció del poder adquisitiu dels grans. L'esperança és que aquesta actualització de les pensions i els trams d'IRPF, juntament amb futures polítiques d'ocupació i recaptació, consolidin un sistema de pensions sostenible i adaptable als canvis demogràfics. De moment, la gran notícia és clara: si ets pensionista i guanyes menys de 15.876 euros a l'any, podràs estalviar-te el pagament de l'IRPF, alleujant la teva càrrega econòmica i millorant el teu benestar personal.