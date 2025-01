Jugada d'Hisenda contra els autònoms: Indignació en el sector

El panorama fiscal per als autònoms a Espanya continua sent un terreny de controvèrsia. En els últims anys, l'Agència Tributària (AEAT) ha intensificat els seus esforços per combatre l'economia submergida, però les últimes mesures previstes per al 2025 han generat un profund malestar en aquest col·lectiu. Amb més de 3,3 milions de treballadors autònoms al país, l'enduriment del control fiscal i l'augment de les obligacions administratives són percebuts com un atac directe a la seva ja fràgil estabilitat econòmica.

Obligacions fiscals més estrictes: El control s'intensifica

A partir de l'1 de gener de 2025, Hisenda implementarà un conjunt de mesures que transformaran la manera en què els autònoms declaren els seus ingressos i gestionen les seves obligacions tributàries. Entre els canvis més significatius destaca l'obligatorietat d'informar sobre els cobraments de manera mensual, una pràctica que substitueix el format anual vigent fins al 2024. Aquesta mesura afectarà transaccions realitzades mitjançant targetes de crèdit i dèbit, transferències bancàries, terminals de punt de venda (TPV) i plataformes com Bizum.

A més, el sistema de cotització basat en els ingressos reals, introduït el 2023 de forma progressiva, serà obligatori a partir de 2025. Aquest model ajusta les quotes segons els ingressos declarats, amb trams que van des dels 200 euros mensuals per a ingressos menors a 1.000 euros, fins als 590 euros per a aquells que superin els 6.000 euros mensuals. Tot i que el Govern defensa aquestes mesures com un avanç cap a l'equitat fiscal, molts autònoms les consideren una càrrega addicional en un context d'inflació i augment de costos.

Lluita contra el frau: Més control i vigilància

El Pla Estratègic de l'Agència Tributària 2024-2027 deixa clara la intenció d'Hisenda d'intensificar el control sobre l'ús de l'efectiu i els mitjans de pagament. Des de 2021, el límit per a pagaments en efectiu es va reduir de 2.500 a 1.000 euros, i ara es posa el focus en els professionals que no ofereixen mètodes de pagament electrònics. Segons l'AEAT, aquestes mesures facilitaran el seguiment dels ingressos reals i contribuiran a prevenir pràctiques fraudulentes.

A més, s'intensificarà el control sobre les societats unipersonals o familiars, que sovint es constitueixen per reduir la factura fiscal en l'IRPF. Les operacions de constitució, dissolució o augment de capital d'aquestes societats seran objecte de vigilància per evitar l'evasió d'impostos. D'altra banda, es posarà atenció en les plataformes de pagament virtuals que operen fora d'Espanya i que podrien facilitar l'elusió fiscal.

Indignació en el sector: Un futur incert

La resposta dels autònoms no s'ha fet esperar. Les organitzacions del sector critiquen aquestes mesures per considerar-les excessivament gravoses i poc adaptades a la realitat dels petits negocis i treballadors per compte propi. L'obligatorietat de presentar informes mensuals sobre els ingressos i l'augment de les cotitzacions són vistes com un obstacle més en un entorn ja complicat.

D'altra banda, la por que aquestes mesures impactin en la privacitat financera també preocupa el sector. La col·laboració obligatòria de les entitats bancàries, que han de proporcionar informació detallada sobre les operacions dels autònoms, planteja interrogants sobre la gestió i la seguretat d'aquestes dades.

Cap a on es dirigeix el model fiscal per a autònoms?

Si bé Hisenda justifica aquestes mesures com un esforç per combatre l'economia submergida i garantir una major equitat fiscal, els autònoms perceben un desequilibri entre les exigències imposades i el suport rebut. A mesura que s'acosten els terminis d'implementació, el sector reclama diàleg i ajustos que permetin un equilibri entre el compliment de les obligacions tributàries i la viabilitat econòmica dels petits negocis.

El futur dels autònoms a Espanya dependrà de la capacitat de trobar solucions que, sense renunciar a la lluita contra el frau, siguin justes i proporcionades per a un col·lectiu que representa una part essencial de l'economia del país. Mentrestant, la indignació en el sector no fa més que créixer.