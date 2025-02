Estalvia gairebé 12 euros amb un lot de neteja a Bonpreu i Esclat fins al 3 de març

A la llar, els productes de neteja són una necessitat constant. Des de detergent per a la roba fins a abrillantador per al rentaplats, cada article juga un paper clau en mantenir la casa impecable. No obstant això, la compra d'aquests productes pot suposar una despesa important, especialment si es busquen marques de qualitat que garanteixin bons resultats.

Les promocions en productes de neteja són una excel·lent oportunitat per estalviar sense renunciar a l'eficàcia. Molts supermercats ofereixen descomptes ocasionals en articles individuals, però trobar un pack que inclogui diversos essencials amb un preu reduït és encara millor. Bonpreu i Esclat han llançat una oferta que pot interessar a aquells que busquen proveir-se de productes essencials al millor preu.

Un lot complet per només 15,99 euros

Fins al 3 de març, Bonpreu i Esclat ofereixen un lot estalvi de productes de neteja per 15,99 euros, en lloc dels 27,92 euros habituals. Això suposa un estalvi de gairebé 12 euros, una reducció important per a aquells que busquen optimitzar el seu pressupost sense renunciar a la qualitat.

El lot inclou quatre productes imprescindibles per a la neteja de la llar. Abrillantador Finish (500 ml); ideal per aconseguir gots i plats sense marques d'aigua i amb un brillantor impecable al rentaplats. El seu preu individual és de 4,95 euros.

Detergent líquid Gel Actiu Colon (1,53 l, 34 dosis); un detergent d'alt rendiment que promet neteja profunda fins i tot amb aigua freda; el preu sense oferta és de 9,99 euros. Suavitzant concentrat Flor Original (1,134 l, 63 dosis); proporciona una aroma fresca i duradora a la roba. En el seu preu habitual, costa 2,99 euros.

Pastilles per a rentaplats Finish Powerball (32 unitats); una de les marques més reconegudes en la cura del rentaplats, amb una fórmula secreta que neteja i dona una gran brillantor. Normalment, costa 9,99 euros. Sumant els preus individuals, el total seria de 27,92 euros, per la qual cosa l'oferta suposa un descompte del 43%.

Val la pena aprofitar aquesta oferta?

Per a aquells que utilitzen regularment aquests productes, l'estalvi és considerable. Comprar el lot en lloc dels articles per separat suposa gairebé una rebaixa de 12 euros, el que es tradueix en una compra molt més eficient i econòmica.

A més, tots els productes inclosos en l'oferta pertanyen a marques reconegudes per la seva qualitat, el que garanteix bons resultats en cada ús. Tenint en compte que aquestes promocions no són freqüents, és una oportunitat ideal per reposar productes essencials a un preu reduït.

L'oferta està disponible a botigues Bonpreu i Esclat fins al 3 de març, per la qual cosa encara hi ha temps per aprofitar-la. Per a aquells que busquen optimitzar el seu pressupost en productes de neteja, aquesta promoció representa una gran oportunitat d'estalvi sense sacrificar qualitat.