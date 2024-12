L'estadística que et beneficia si estàs casat

És força comú escoltar que l'amor cada vegada és més caduc, que les parelles duren cada vegada menys i que els sentiments transiten d'un extrem a l'altre amb més facilitat que mai. Que ja no hi ha amors com els d'abans, vaja. I en certa manera havíem acceptat aquesta xerrameca. Tot i això, una estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) desmenteix totalment aquesta creença, assegurant-nos just el contrari, que les separacions i els divorcis es troben en tendència descendent.

I és que segons les dades del CGPJ, el tercer trimestre d'aquest 2024 es van registrar un total de 19.504 separacions, divorcis o nul·litats matrimonials. Això suposa un 1,4% menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que ja havia passat els dos primers trimestres del present exercici. La zona del territori espanyol on més amors es van trencar és a les Canàries, amb 49,7 per cada 100.000 habitants. El segueixen de prop la Comunitat Valenciana, la Rioja, les Balears o Andalusia. Les xifres de Catalunya se situen en 39 separacions per cada 100.000 habitants.

Ampliant els horitzons, coneixem gràcies a la mateixa font, que des del 1989 no és que hagin baixat les separacions judicials, sinó que fa 35 anys les xifres decuplicaven les actuals. Són, doncs, èpoques bones per a l'amor. Encara que, com no podia ser d'una altra manera, no totes les dades auguren tant de positivisme.

| Canva

Baixen els divorcis, sí, però també els 'sí, vull'

Els casaments religiosos a Espanya continuen perdent protagonisme. El 2022, només el 20% dels matrimonis es van celebrar davant d'un sacerdot. En comunitats com Catalunya, el País Basc i les Balears, el percentatge és encara menor: només un de cada deu casaments.

Segons la memòria d'activitats de l'Església del 2023, l'últim any es van celebrar 33.500 enllaços religiosos, una lleugera caiguda respecte a les 34.747 de l'any anterior. Durant la pandèmia, el nombre de casaments religiosos va baixar dràsticament. El 2020, en plena crisi sanitària, amb prou feines van assolir les 9.700 cerimònies. Tot i que el 2022 hi va haver un "efecte rebot", la tendència a la baixa persisteix.

La dada contrasta amb les xifres de fa dues dècades. El 2001, es van celebrar més de 152.000 matrimonis religiosos a Espanya. L'Església evita aprofundir en aquesta reculada i prefereix destacar altres aspectes positius. Per exemple, el lleuger augment en batejos i confirmacions durant el darrer any.

Mentrestant, els casaments civils consoliden el domini. Ja suposen el 80% del total de matrimonis al país. La caiguda als enllaços religiosos reflecteix un canvi profund a la societat espanyola, on la secularització i els nous costums han transformat les tradicions matrimonials. Però, això sí, sigui d'una manera o altra, la veritat és que els casaments estan baixant.