El sabor de torró més surrealista: 'Tot té un límit'

El torró és un dels dolços més tradicionals del Nadal a Espanya. El seu origen es remunta a segles enrere, quan la combinació d'ametlla, mel i sucre es va convertir en un menjar típic de les festes. Des de llavors, la seva presència a les taules nadalenques s'ha consolidat com una tradició inamovible. Aquest dolç no només és part de la gastronomia, sinó també de la memòria col·lectiva de moltes generacions.

La cursa per innovar

La recepta clàssica del torró té dues versions principals: el dur, amb ametlles senceres, i el tou, amb una textura més suau. Tots dos han estat els pilars d'aquest dolç durant dècades. Tot i això, en els últims anys, la innovació en el món del torró ha portat a explorar sabors que abans eren inimaginables. El que va començar com un toc de creativitat per modernitzar el producte s'ha convertit en una autèntica competició per sorprendre els consumidors.

| Mundo Deportivo

Diferents xefs i fabricants han decidit trencar les normes tradicionals. Des de torrons amb sabors a còctels com mojito o gintònic fins a versions inspirades en snacks com patates fregides, crispetes, chupa-chups o donuts. La idea és capturar l'atenció del públic amb combinacions que despertin la curiositat. En aquesta carrera per a la innovació, algunes creacions han generat tanta sorpresa com polèmica.

Un torró que desafia els límits

A una botiga de Vigo, la imaginació ha arribat al límit amb un torró que ha causat sensació. Es tracta d'una recepta elaborada per Antonio José Vega, que es fa dir a si mateix "Artesà surrealista torroner" i és propietari de l'establiment La Formigueta, que ha inaugurat recentment. Aquest torró de meló amb pernil ibèric ha revolucionat les xarxes socials, que s'han omplert de comentaris. A més d'aquesta recepta, l'artesà ofereix 170 varietats de torró, d'entre les quals hi ha alguns sabors molt locals, com el licor cafè o els formatges gallecs.

L'acceptació del públic ha estat molt diversa. Mentre alguns aplaudeixen la creativitat d'aquesta proposta, d'altres consideren que s'ha creuat una línia. Les opinions a les xarxes socials van des de la curiositat fins al rebuig, amb comentaris que qüestionen si el torró s'hauria de mantenir dins de sabors més clàssics. Malgrat tot, la botiga ha aconseguit atreure una gran atenció mediàtica i un augment en les vendes, demostrant que la innovació pot ser una aposta rendible.

| La Voz del Sur

El torró que té gust de peixera

Un altre exemple que ha generat controvèrsia és el torró venut per una reconeguda marca a un preu de 18 euros la tauleta. Aquest producte, promocionat com una experiència única, ha rebut crítiques demolidores. Segons alguns consumidors, el sabor recorda el d'una peixera. Aquesta descripció, lluny de desanimar, ha fet que molts s'acostin a provar-ho només per confirmar si és cert.

On són els límits?

La creativitat al món del torró sembla no tenir fre, però també planteja preguntes. Fins on ha d'arribar la innovació en un producte tan arrelat a la tradició? Per a alguns, la resposta és equilibrar el que és modern amb el respecte pels sabors clàssics. Per a d'altres, el límit no existeix mentre hi hagi persones disposades a provar coses noves. Sigui com sigui, els torrons continuen essent els protagonistes d'aquestes festes, ja sigui per tradició o pels gustos més extravagants.