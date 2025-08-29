Escapada Catalunya: La petita badia d’aigües turqueses que passa desapercebuda

Els qui coneixen la Costa Brava saben que no es tracta només de cales turístiques atapeïdes a l'agost. En cada tram s'hi amaguen racons salvatges. Alguns envoltats de pins que baixen fins al mar i amb aigües que canvien de blau intens a turquesa segons la llum del dia. Des de Girona capital, n'hi ha prou amb poc més d'una hora en cotxe per arribar a platges de postal, ideals per a una escapada curta sense sortir de Catalunya.
Qui ha passejat pel centre medieval de Tossa de Mar, ha vist les seves muralles i carrers empedrats. També solen preguntar-se si més enllà del nucli històric encara queden llocs autèntics que no s'han massificat. La resposta és en una petita cala, accessible amb paciència i una dosi d'energia.
Informació bàsica i d'interès
Arribar fins a la cala Futadera exigeix superar una prova física. Des de la carretera de la costa que uneix Tossa de Mar amb Lloret, s'hi accedeix per un sender que condueix a una llarga escala. Són ni més ni menys que 300 esglaons els que separen la carretera de la sorra. El descens no planteja problemes, però la tornada sota el sol d'estiu obliga a dosificar forces i portar prou aigua.
La cala no disposa de paradetes ni serveis, cosa que significa que és recomanable portar provisions bàsiques. Tampoc hi ha socorristes, per la qual cosa la seguretat depèn de cada visitant. Els millors moments per anar-hi són les primeres hores del matí o a partir de les 17.00 h. En aquests moments, la llum tenyeix l'aigua d'un blau més profund i l'afluència es redueix.
Una baixada important
Qui decideix baixar fins aquí ho fa buscant calma. La cala, de mida reduïda, rarament s'omple del tot gràcies a la dificultat de l'accés. Per això resulta ideal per a parelles o grups petits que busquen un bany tranquil. Una pregunta habitual és si convé portar para-sol. La resposta és sí, perquè el sol pica fort i l'ombra natural és escassa.
A més, aquest enclavament resulta perfecte per practicar snorkel. La transparència de l'aigua permet observar peixos de colors i formacions rocoses molt a prop de la vora. Per a qui viatja en família, convé valorar la baixada: és recomanable amb infants petits o cotxets? La realitat és que només resulta pràctic per a grans amb certa autonomia.
Canvis importants a partir d'ara
Les previsions municipals apunten a un augment del flux de viatgers al juliol i agost de 2025, especialment a Tossa de Mar. Això significa que cales com aquesta, tradicionalment discretes, podrien començar a rebre més curiosos. El consistori estudia reforçar la senyalització i habilitar aparcaments propers per evitar estacionaments indeguts a la carretera.
Aquests canvis poden millorar l'experiència, però també introduir més visitants. Per això, si el que es busca és solitud, convé optar per juny o setembre, mesos de menor demanda. En aquestes dates l'aigua conserva encara una temperatura agradable i les tardes són més tranquil·les.