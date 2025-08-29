Mercadona deixa KO Decathlon: té el 'snack' més saludable en fins a dos sabors

Els hàbits de consum a Espanya han canviat i cada cop més persones cerquen alternatives que encaixin amb el seu ritme accelerat. El supermercat s'ha convertit en un espai clau per trobar solucions que combinen nutrició i sabor. Consumir productes saludables, tant com a snack o a berenar, s'ha convertit en un hàbit.
En aquest terreny, la competència és ferotge. Tanmateix, Mercadona compta amb un producte que ha deixat la competència enrere. Mercadona ha captat l'atenció dels seus clients habituals i s'ha instal·lat com a líder indiscutible sobre altres botigues tradicionals.
Mercadona: barretes de cereal, proteïna i molt de sabor
Aquestes barretes estan dissenyades per acompanyar l'activitat i mantenir el ritme sense interrupcions. Són sense gluten i cada capsa inclou tres unitats, a punt per endur-se sempre. Cauen a la motxilla, la bossa o el calaix de l'escriptori, el format afavoreix un snack equilibrat en pauses curtes.
Les barretes de cereals amb proteïnes Enervit funcionen molt bé abans d'entrenar, després d'una classe exigent o en un matí de reunions. Obres, consumeixes i segueixes, sense perdre temps ni comoditat.
Mercadona ha pensat en tot i aquestes barretes es presenten en dos sabors. L'opció de xocolata i coco aporta un 26% de proteïnes per barreta, enriquida amb vitamines i minerals, pensades per donar suport al rendiment. Combina textura agradable amb un sabor llaminer i fàcil de repetir.
La varietat de xocolata negra eleva la proteïna al 33% i no afegeix sucres. És intensa, saciant i adequada per a qui controla la ingesta dolça. El recobriment de xocolata negra completa una experiència de gust notable.
L'snack de Mercadona respon a noves preferències de consum
La funcionalitat explica el seu èxit entre consumidors que prioritzen salut i eficiència. Un envàs compacte, una porció clara i una recepta coherent amb objectius. Així s'integren en esmorzars ràpids, dinars lleugers o recuperacions després de l'entrenament.
Mercadona acosta al gran públic un format abans comú en botigues esportives. Ara la compra setmanal incorpora una opció proteica fiable i accessible. Les barretes Enervit posen fàcil mantenir hàbits quan no hi ha temps.
Es poden prendre soles com a snack entre hores, sense preparacions ni utensilis. Cada barreta aporta un perfil proteic definit i una ració fixa, cosa que ajuda a planificar la ingesta amb claredat. En jornades llargues d'estudi o oficina, eviten el picoteig improvisat i la porció individual ajuda a controlar quantitats amb criteri.