Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dues persones somrients amb samarretes blanques fan el gest de "ok" davant d'un cartell d'una botiga.
Milers d'espanyols troben a Lidl la novetat que esperaven | Dean Drobot
Societat

Avui pots trobar a Lidl allò que milers de catalans fa temps que busquen

Una novetat de Lidl guanya els clients i passa a ser l'article imprescindible que tothom vol tenir a casa

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Tenir cura de la salut a casa s'ha convertit en una prioritat per a molts consumidors. Cada vegada són més les famílies que opten per comptar amb dispositius pràctics a la llar. Articles que permeten controlar aspectes bàsics del seu benestar sense sortir de casa i sense córrer riscos per no tenir-ne control.

Lidl, amb la intenció de complaure constantment els requeriments dels seus clients, ha incorporat un producte relacionat amb la cura personal i la prevenció. Des d'avui, ha posat a la venda un dispositiu que ajuda a controlar certs signes de salut i sense necessitat de comptar amb ajuda.

Tensiómetre digital Dr. Senst amb braçalet i pantalla mostrant la mesura de la pressió arterial davant d’un fons borros.
El tensiòmetre de braç Dr Senst incorpora funcions que el converteixen en un instrument imprescindible | Lidl

Lidl ha portat un dispositiu fiable i fàcil de fer servir

Des d'avui, divendres, els consumidors poden trobar a Lidl el Dr. Senst Tensiòmetre digital de braç, un aparell pensat per mesurar la pressió arterial i el pols de manera senzilla. Amb aquest dispositiu és possible obtenir lectures ràpides i fiables sense necessitat d'anar a un centre sanitari.

La seva pantalla LCD de gran mida facilita la lectura dels resultats, fins i tot per a persones amb visió reduïda. A més, incorpora un altaveu amb sortida de veu, cosa que afegeix comoditat i accessibilitat al procés.

Aquest tensiòmetre digital funciona amb piles, incloses al paquet, i està preparat per fer-se servir des del primer moment. El seu disseny està pensat per adaptar-se a l'ús quotidià, oferint precisió i facilitat de maneig a qualsevol usuari sense complicacions.

Publicitat d’un tensiòmetre digital de braç Dr. Senst amb pantalla LCD i preu en oferta de 22,99 euros
Des d'avui, Lidl posa a la venda el tensiòmetre amb funció de veu per 22,99 euros | Lidl

Avantatges de comptar amb el tensiòmetre que ofereix Lidl

Entre els beneficis més valorats pels consumidors hi ha la possibilitat de portar un control de la pressió arterial des de casa. Això permet anticipar-se a problemes de salut i mantenir una rutina de control sense dependre de cites mèdiques freqüents.

El seu preu, de 22,99 euros, suposa a més un avantatge competitiu en el sector. Davant d'altres dispositius similars que superen amb facilitat els 40 o 50 euros, Lidl torna a posicionar-se com a supermercat que combina qualitat i estalvi.

El format compacte i l'ús intuïtiu converteixen aquest tensiòmetre en una alternativa pràctica per a persones grans, esportistes o qui desitgi tenir un control més proper del seu estat físic.

Tensiómetre digital Dr. Senst al costat del logotip de Lidl i un símbol de prohibit sobre una imatge de mesura manual de la pressió arterial
Ja no cal anar a un centre de salut per controlar la tensió arterial | Pexels, Lidl, Montaje propio, Sinaelgicon

Una aposta de Lidl que guanya la confiança dels consumidors

Aquest llançament reflecteix una estratègia clara: oferir productes que responen a les preferències reals dels clients. No es tracta només d'omplir la cistella de la compra, sinó d'aportar solucions útils que s'integren en la vida quotidiana.

Amb aquest tensiòmetre, Lidl reforça el seu paper com a referent en novetats de supermercat que van més enllà de l'alimentació. L'equilibri entre funcionalitat i preu explica per què aquests articles generen expectació entre els consumidors espanyols.

Tot apunta que el Dr. Senst Tensiòmetre digital de braç serà un dels productes estrella de la temporada. Lidl enforteix la confiança dels clients entenent les seves necessitats.

➡️ Societat