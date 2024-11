Enviar fotos ara és més senzill a WhatsApp: nova funció als xats

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria instantània més popular del món, continua evolucionant i afegint funcions que busquen millorar l'experiència de l'usuari. Amb més de dos mil milions d'usuaris actius mensuals, la plataforma de Meta constantment introdueix canvis que busquen fer la comunicació més ràpida i còmoda. Recentment, s'ha anunciat una nova actualització que promet agilitzar l'enviament de fotos als xats, una funció que molts han demanat per anys. Gràcies a aquest canvi, el procés per accedir a la galeria d'imatges serà encara més directe i senzill, estalviant segons els usuaris valuosos segons.

Actualment, enviar fotos per WhatsApp requereix diversos passos: els usuaris han de prémer la icona d'adjuntar, després seleccionar Galeria i, finalment, escollir la imatge o vídeo que volen enviar. Aquesta dinàmica pot semblar senzilla, però en situacions de pressa o enmig d'una conversa ràpida, el procés pot resultar una mica tediós. La nova funció, que ja està disponible a la versió beta de WhatsApp, simplifica aquest flux en integrar un botó d'accés directe a la galeria directament a la barra de text. Això permetrà que els usuaris puguin accedir a les fotos amb un sol toc, accelerant considerablement el procés d'enviament.

| Diego Cervo, Canva

Millora mínima, però millora, al capdavall

La novetat es troba a la barra inferior dels xats, al costat de la icona d'adjuntar fitxers. Ara, en lloc de la silueta de la càmera que obre la interfície per fer una foto, apareix una icona que representa una galeria. En prémer aquest nou botó, els usuaris seran redirigits automàticament a la galeria del dispositiu, on podran triar imatges o vídeos per enviar al xat. Aquesta actualització fa que enviar fotos a WhatsApp sigui tan senzill com pressionar un únic botó, sense necessitat de passar per múltiples menús.

A més, el canvi no afecta l'opció d'accedir a la càmera directament per capturar fotos o enregistrar vídeos, ja que aquesta funcionalitat continuarà estant disponible a la finestra d'adjunts. Aquesta nova ubicació del botó de la galeria és una addició petita però significativa que facilitarà l'ús de WhatsApp en el dia a dia. Els usuaris d'Android són els primers a gaudir d'aquesta nova funcionalitat, ja que la versió beta on s'ha implementat està disponible a la botiga de Google Play. De moment, no s'ha confirmat quan estarà disponible per a usuaris d'iPhone, però és probable que arribi a iOS en les properes setmanes.

A més de facilitar l'accés a la galeria, aquest nou botó també permetrà enregistrar missatges de vídeo ràpids. En mantenir-lo pressionat, els usuaris podran gravar un missatge de vídeo de manera similar a com s'envien notes de veu, la qual cosa afegeix una altra dimensió de comunicació visual a la plataforma. Aquesta funció ha estat dissenyada per a aquells moments en què una imatge o un vídeo pot comunicar més que un simple missatge de text.