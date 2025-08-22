L’ensaïmada mallorquina que triomfa a Ametller Origen

La imatge va aparèixer primer en una cronologia catalana i va desfermar l'antull immediat. Una capsa octogonal, blava i blanca, amb un nom tant reconeixible com evocador per a qualsevol viatger a Palma. La temptació no era nova, però el lloc on es podia comprar va sorprendre més d'un en plena onada de calor. Poques hores després, el comentari es va escampar entre gurmets de proximitat i nostàlgics d'estiu a Mallorca.
Un obrador centenari que viatja des de Palma
El periodista Jordi Baró va compartir a X la icònica capsa de Forn Santo Cristo. Va apuntar que es podia comprar a Ametller Origen. La publicació, amb estètica de troballa casual, va encendre el radar de rebosteria de mitja Catalunya en ple agost. El seu perfil confirma l'autoria del post que va posar el dolç a la boca de tothom.
La cadena catalana, molt activa en producte de territori, té fitxa pròpia per a l’ensaïmada de cabell d’àngel de Forn Santo Cristo. El web mostra el format de 380 grams amb compra directa, cosa que explica l’interès sobtat a les xarxes. L’aparador digital de la marca agrupa a més les referències de l’obrador mallorquí.
Forn Santo Cristo no és un nom qualsevol en la rebosteria balear. El negoci va néixer el 1910 i es va convertir en parada obligada per a qui trepitja Palma amb gana de dolç. La seva pròpia història reivindica l’ensaïmada artesana com a senya d’identitat illenca. L’obrador explica que la versió de cabell d’àngel utilitza fibres caramel·litzades de carabassa, dins d’una massa treballada amb saïm i fermentacions cuidades.
Preu, formats i el perquè del fleix d'amor reboster
A Ametller Origen, l’ensaïmada de cabell d’àngel de 380 grams figura a 8,99 euros, un preu competitiu per a un producte de marca històrica. La mateixa botiga en línia mostra altres referències de l’obrador, com la versió de sobrassada amb mel, que arriba a exhaurir-se per temporada. La disponibilitat variable confirma que la demanda no és un miratge estiuenc. La combinació entre tradició mallorquina i accés immediat en una cadena catalana provoca un efecte emocional poderós.
Una moda que respecta l'herència mallorquina
No és només sucre i antull: l’ensaïmada exigeix tècnica, repòs i una feina manual que pocs tallers dominen amb solvència. Mestres pastissers recorden que l’estirat i l’enrotllat requereixen paciència, cosa que limita la seva industrialització massiva. L’autenticitat es preserva precisament en aquesta dificultat.
La tradició, amb arrels històriques complexes i relats creuats, continua molt viva als forns balears. Aquest llegat cultural, avui reivindicat per artesans, afegeix valor a cada capsa que travessa la mar. En un mercat saturat de brioixeria ràpida, aquesta història pesa tant com el glaçat. La cadena detalla logística, preus i condicions de compra al seu web, reforçant la impressió de continuïtat.
Les xarxes de l’obrador mantenen viu el vincle amb la clientela illenca i peninsular. Mentrestant, els consumidors comparteixen fotos, comparen farcits i discuteixen quin marida millor amb el cafè de mitja tarda. El fenomen encaixa amb la tendència de rescatar clàssics locals i apropar-los a la rutina urbana. La moda mallorquina, per ara, no mostra senyals d’esgotament.