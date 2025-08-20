Pedaleges, travesses túnels i acabes en un poble de volcans: guia exprés i on llogar

L'escena té quelcom hipnòtic: grava compacta, pollancres alts i túnels que refresquen el trajecte. En pedalejar, la traça de l'antic tren guia un itinerari amable entre valls i masies. La Via Verda del Carrilet uneix Girona amb un final que sorprèn el viatger que cerca paisatges singulars. Quant es triga a completar la ruta amb parades raonables i fotos sense presses?
Dades interessants abans de fer la ruta
El tram Olot–Girona ofereix uns 57 km amb pendent mitjà de l'1,5%, ferm de sauló compactat. Amb passos molt ben senyalitzats. El recorregut descendeix des de 440 m fins a 70 m, superant el Coll d’en Bas (589 m). Hi trobaràs pobles com Sant Feliu de Pallerols, les Planes d’Hostoles, Amer i Anglès. A ritme tranquil, calcula entre 4 i 6 hores de pedalada, depenent del vent i les parades.
Per arribar-hi sense cotxe, tren fins a Girona i enllaç per carretera a Olot amb els autobusos TEISA; també existeix el servei Bici-Bus amb remolc per a bicicletes. La política habitual permet bicis a la bodega o en remolc dedicat, convé confirmar plaça en hores punta.
Lloguer i transfers per no complicar-te
Al centre de Girona, operadors locals al costat del traçat del Carrilet ofereixen híbrides i elèctriques amb lliuraments matinals i devolució en horari de tarda. A Olot, empreses comarcals faciliten lloguer diari, trasllats d'equipatge i rescat en ruta si sorgeix un imprevist.
Els preus varien segons temporada i model; com a orientació, una híbrida sol situar-se en tarifes mitjanes diàries, i la e-bike afegeix un suplement raonable. Si viatges amb infants, aposta per quadres baixos, desenvolupaments curts i preveu parades en àrees de pícnic senyalitzades.
Millor època, franges i petits trucs
La ruta es gaudeix especialment a la primavera i la tardor, amb matins frescos i llum daurada. A l'estiu, evita el migdia i programa sortides matinals; hi ha fonts i comerços en nuclis intermedis, però convé portar aigua extra.
El sentit Olot→Girona afavoreix la baixada continuada i multiplica la sensació de fluïdesa; Girona→Olot resulta més exigent però molt gratificant en entrar a la Zona Volcànica. En túnels il·luminats, afluixa i deixa prioritat a qui ja circula dins; en passarel·les i passos estrets, cedeix el pas als senderistes.
Novetats el 2025
El servei Bici-Bus es reforça caps de setmana i temporades altes entre Girona–Olot, agilitzant els retorns amb fins a 20 bicis per expedició. Els llistats oficials de lloguer incorporen més operadors amb e-bikes i transfers, millorant les combinacions porta a porta. Revisa possibles ajustos d'horaris per obres o esdeveniments locals i confirma el transport de bicicletes a les franges desitjades.
Gaudeix d'Olot
La recompensa arriba entre cons i colades: un poble de volcans que converteix la meta en experiència. Si t'agraden les rutes fàcils amb relat històric, guarda aquest pla. I prepara't per esprémer la pròxima escapada per Catalunya.