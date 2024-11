Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols fer un testament

Fer un testament és una decisió important que garanteix que els teus béns i voluntats es compleixin segons els teus desitjos després de la mort. A Espanya, el testament és l'instrument legal que assegura la distribució del teu patrimoni d'acord amb les indicacions i dins el marc legal establert.

Per fer el teu testament de manera correcta i efectiva, és recomanable optar pel testament obert notarial, que és el més segur i comú. El notari t'assessorarà i redactarà el document segons les teves instruccions, assegurant-se que compleix tots els requisits legals i evitant possibles impugnacions.

Abans d'acudir al notari, prepara una llista detallada dels teus béns i deutes, així com de les persones a qui vols deixar els teus béns, ja siguin familiars, amics o institucions. Considera qualsevol disposició específica que vulguis incloure, com ara tuteles, reconeixements o voluntats especials. És important tenir en compte que a Espanya hi ha hereus forçosos (descendents, ascendents i cònjuge) als quals correspon una part legítima del teu patrimoni, per la qual cosa no pots disposar lliurement d'aquesta porció i es considera una limitació.

Durant la cita, exposaràs els teus desitjos i el notari els plasmarà al testament. Un cop redactat, ho llegirà a la teva presència per confirmar que tot és correcte abans de signar-ho. El document original quedarà en poder del notari i serà inscrit al Registre General d'Actes d'Últimes Voluntats, cosa que en facilitarà la localització després de la mort.

Podeu modificar l'estament?

Sí que es pot i, a més, és aconsellable fer-ho. Hauràs de revisar i actualitzar el teu testament si ocorren canvis significatius a la teva vida, com matrimonis, divorcis o naixements, ja que pots modificar-lo o revocar-lo en qualsevol moment atorgant-ne un de nou.

Encara que el contingut del testament és confidencial, pots informar els teus familiars més propers que l'has realitzat i el nom del notari davant de qui el vas atorgar, per facilitar els tràmits futurs.

Quant costa fer testament?

Fer un testament notarial és un tràmit senzill i econòmic, amb un cost que acostuma a oscil·lar entre 50 i 80 euros, depenent de l'extensió. També és important comptar amb l'assessorament d'un advocat especialitzat en matèria de successions, que us ajudarà a resoldre els dubtes abans d'anar a la cita amb el notari.

Un altre tipus de testaments menys habituals

Hem parlat del testament notarial obert i hem recomanat que és la millor opció. Però no és l'única. Hi ha el testament hològraf. És un escrit íntegrament de puny i lletra del testador, amb data i signatura. No és gaire recomanable a causa de possibles impugnacions i requisits formals estrictes. D'altra banda hi ha el testament tancat: el testador lliura al notari un document tancat que conté les seves últimes voluntats. És menys utilitzat per la seva complexitat.