Uns dels embotits més estimats pels clients, en promoció a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat han llançat una promoció que enamorarà els amants dels embotits. L'oferta inclou un 3x2 en embotits envasats de la marca La Selva. Aquest descompte estarà disponible fins al proper 16 de desembre, una oportunitat perfecta per als que busquen productes de qualitat amb un estalvi important.

Una varietat per a tots els gustos

La promoció inclou una àmplia gamma de productes La Selva, reconeguts per la seva qualitat i gust. Entre els articles disponibles destaquen el pernil cuit extra, ideal per als entrepans i els aperitius, i el pernil reduït en sal, perfecte per als que tenen cura de la salut.

També hi ha les delicioses xistorretes i els dàtils embolicats en bacó, ideals per a tapes i celebracions. L'oferta permet combinar productes segons les preferències del client, cosa que aporta gran flexibilitat.

A més, hi ha opcions com el pit de gall i el pernil serrà a rodanxes, que complementen esmorzars, berenars o sopars ràpids. La varietat assegura que hi hagi alguna cosa per a cada ocasió i paladar.

| BonpreuEsclat

La mecànica és senzilla: en portar tres productes La Selva, el de menor import serà gratuït. Això facilita que els clients puguin aprofitar la promoció d'allò més bé.

Tot i això, és important destacar que la promoció estarà activa únicament fins al 16 de desembre. Per la qual cosa no hi ha temps a perdre per beneficiar-se d'aquesta oferta exclusiva.

Ideal per preparar tota mena de plats

Els embotits envasats de La Selva són molt versàtils a la cuina. Des d'entrepans ràpids fins a plats elaborats per a reunions familiars, ofereixen infinites possibilitats.

Les xistorretes, per exemple, són ideals per cuinar a la graella o afegir a guisats; els dàtils amb bacó són un clàssic dels aperitius que mai fallen en aquests esdeveniments. D'altra banda, el pernil cuit i el pit de gall són unes opcions molt saludables i saboroses, ideals per preparar uns sandvitxos escolars o acompanyar en amanides. La qualitat dels productes assegura que cada plat preparat amb ells destaqui pel seu sabor.

| Getty Images

No deixis passar aquesta oportunitat

Amb la promoció 3x2 en productes La Selva, Bonpreu i Esclat ofereixen una oportunitat única per estalviar sense renunciar a la qualitat. La data límit, el 16 de desembre, marca un termini perfecte per aprofitar i omplir el rebost amb aquests productes estrella. Ja sigui pel dia a dia o per preparar-se per a les festes, aquests embotits són una elecció segura.

Amb les festes de Nadal a la cantonada, aquesta promoció arriba al moment perfecte. Els embotits La Selva són un clàssic a les taules de celebració, ja sigui com a part d'una taula d'embotits, aperitius o fins i tot per acompanyar els plats principals.

Aprofitar el 3x2 no només permet estalviar, sinó també garantir que les trobades familiars estiguin plenes de sabor i qualitat. Un motiu més per visitar Bonpreu i Esclat abans del 16 de desembre!