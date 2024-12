Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols impugnar una multa de trànsit

Rebre una multa de trànsit pot resultar molest, sobretot si consideres que és injusta o errònia. Tanmateix, tens dret a defensar-te i a intentar anul·lar la sanció. Tot seguit, t'explico els passos que has de seguir a Espanya si vols impugnar una multa de trànsit.

En primer lloc, revisa detingudament la notificació de la multa. Heu d'incloure informació sobre la data, l'hora, el lloc de la presumpta infracció, així com una descripció dels fets. Comprova també que les teves dades personals i les del teu vehicle siguin correctes. Si detectes errors formals, això pot ser motiu per recórrer la sanció.

Assegureu-vos que la notificació s'hagi fet dins del termini. En general, l'Administració disposa d'un temps determinat per notificar-te la multa. Si aquest termini s'ha superat, la sanció podria quedar invalidada. Verifiqueu també si la notificació ha arribat a la direcció correcta i si s'han respectat els procediments de notificació.

Si consideres que la multa no està justificada, pots presentar al·legacions davant de l'òrgan sancionador dins el termini indicat a la notificació (generalment 20 dies naturals). En aquest escrit, has d'exposar de manera clara i concisa perquè creus que la sanció és errònia o injusta. Aporta les proves que puguis: fotografies, testimonis, informes tècnics o altre tipus de documentació que doni suport a la teva versió dels fets.

Si no sou expert en dret administratiu, és molt aconsellable comptar amb l'assessorament d'un advocat especialitzat en dret de trànsit. Ell us guiarà en la redacció de les al·legacions, seleccionarà les proves adequades i us orientarà sobre les possibilitats d'èxit. A més, un professional coneixedor de la normativa i la jurisprudència pot detectar irregularitats en el procediment administratiu que podries passar per alt.

Via administrativa prèvia a la via judicial

L'Administració revisarà les al·legacions i resoldrà si manté o anul·la la sanció, o si la modifica. Si rebutgeu els vostres arguments, tindreu l'opció d'interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan, o un recurs d'alçada si la normativa ho permet. Aquests recursos són tràmits previs a la via judicial i, en alguns casos, obligatoris abans d'anar als tribunals.

Via judicial al Jutjat Contenciós Administratiu

Si la via administrativa s'esgota sense èxit, pots recórrer davant el Jutjat Contenciós Administratiu. Aquesta opció suposa iniciar un procés judicial en què un jutge avaluarà les proves i decidirà si la multa s'ha de mantenir o anul·lar. En aquest estadi, el suport d'un advocat encara és més recomanable. Tot i que el procés pot portar temps i comportar despeses addicionals, és l'última instància per defensar els teus drets com a conductor.

Tingues en compte que la interposició de recursos no sempre eximeix del pagament inicial de la multa. Això no obstant, en alguns casos, si no pagues la sanció i recorres, la tramitació del recurs atura l'execució forçosa fins que hi hagi una resolució ferma. Tot i això, si perds el recurs, podries haver d'abonar l'import íntegre més interessos o recàrrecs.

Si consideres que pagar la multa amb la reducció per pagament immediat (normalment el 50%) és més avantatjós, has de valorar si val la pena acudir a la via de recurs. El descompte per pagament immediat sol implicar la renúncia a la impugnació. Abans de prendre aquesta decisió, analitza les possibilitats d'èxit del recurs i la quantia de la sanció.