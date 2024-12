Un dels productes catalans més gurmet, en promoció a Bonpreu i Esclat

Des de sempre, Bonpreu i Esclat han destacat pel compromís amb els productes locals i de qualitat. Als seus prestatges, els clients troben autèntics tresors gastronòmics catalans que no només donen suport als productors locals, sinó que també promouen la cultura i la tradició culinària de Catalunya.

Entre aquests productes estrella destaquen les anxoves de l'Escala, un menjar amb segles d'història i una qualitat inigualable. Ara, gràcies a una promoció exclusiva, són a l'abast de més butxaques. Aquest esforç per oferir preus competitius reforça l'enllaç de Bonpreu amb els productes de proximitat.

Les anxoves de l'Escala: tradició i sabor mediterrani

Les anxoves de l'Escala són més que un producte gurmet. Són el reflex d'una tradició que es remunta al segle XVI. Aquest petit port de la Costa Brava és famós per les tècniques artesanals de salaó.

Les anxoves de l'Escala en oli d'oliva destaquen per la textura tendra, el sabor equilibrat i el toc salat que enamora el paladar. El procés d'elaboració continua sent manual, cosa que garanteix una qualitat excepcional. Cada mos ens transporta als sabors més autèntics de la Mediterrània; a més, la seva conservació en oli d'oliva no només en realça el sabor, sinó que n'assegura la frescor.

Una oferta per gaudir fins al 16 de desembre

Bonpreu i Esclat han llançat una promoció irresistible per als que adoren aquest producte gurmet. Fins al 16 de desembre, les anxoves de l'Escala amb oli d'oliva (55 grams) estan disponibles amb una oferta especial. La primera unitat costa 5,99€, però la segona es pot adquirir amb un 50% de descompte, a tan sols 3,00€.

Comprant dues unitats, el preu mitjà per flascó és de només 4,49 €. Aquesta promoció no és només una oportunitat per estalviar, sinó també una invitació a gaudir d'un producte d'alta qualitat que realça qualsevol recepta. Des d'aperitius fins a plats principals, les anxoves de l'Escala són versàtils i fàcils d'incorporar a la cuina.

Usos a la cuina: creativitat sense límits

Les anxoves de l'Escala són ideals per donar un toc especial a moltes preparacions. En una amanida mediterrània, realcen el sabor dels vegetals frescos. Com a topping en una pizza casolana, aporten un toc salat que equilibra la resta dels ingredients.

Fins i tot es poden convertir en l'estrella d'una pasta amb all, julivert i un toc de bitxo. Per als més atrevits, combinar les anxoves amb formatge fresc o olives és una opció gurmet que sempre sorprèn. També es poden gaudir directament sobre una llesca de pa amb tomàquet, a la millor tradició catalana.

Amb un termini que finalitza el 16 de desembre, no hi ha temps per perdre per gaudir d'aquesta promoció exclusiva. Les anxoves de l'Escala són un luxe accessible gràcies a Bonpreu i Esclat, una cadena que segueix apostant pel que és local i autèntic. És l'oportunitat perfecta per omplir el rebost amb aquest producte icònic de Catalunya.