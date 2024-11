Els amants dels vins estan d'enhorabona amb aquesta promoció de Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat han llançat promocions irresistibles per als amants del vi. Aquestes ofertes inclouen descomptes exclusius en vins catalans i una promoció especial en vins i caves en general.

Descomptes del 50% i 70% en vins catalans seleccionats

A la selecció de vins catalans, es destaquen etiquetes premiades i d'alta qualitat. Per exemple, el vi negre Garbó de la Denominació d'Origen Montsant té un 50% a la segona unitat. El preu per la primera ampolla és de 8,39 €, i la segona costa només 4,20 €, això deixa un preu mitjà de 6,29 € per unitat en comprar-ne dos.

Un altre destacat és el vi negre Jan Petit, de la DO Costers del Segre. El seu preu inicial és de 7,99€ i la segona unitat està disponible per 4,00€. Això fa que el preu mitjà per ampolla en comprar-ne dos sigui de 5,99 €.

També brilla el Raig de Raïm, disponible tant en versió negre com blanc, de la DO Terra Alta. La seva segona unitat compta amb un descompte del 70%, costant només 2,10€ i deixant un preu mitjà de 4,54€ per ampolla.

Als vins blancs, la selecció inclou l'ecològic Alsina & Sardà de la DO Penedès, amb un 50% de descompte a la segona ampolla. La primera costa 4,25 € i la segona només 2,13 €, deixant un preu mitjà de 3,19 € en comprar-ne dos.

| BonpreuEsclat

També hi destaca el Mireia, de la mateixa DO. Amb un preu fix de 8,69 €, i el Cigonyes de la DO Empordà, disponible tant en negre com blanc, per 7,25 € la unitat.

Una oferta per a tots els vins i caves: 10% de descompte per compra múltiple

A més d'aquestes promocions individuals, Bonpreu i Esclat han llençat una oferta general. Si compres sis unitats del mateix producte de vins o caves, obtindràs un 10% de descompte.

Aquesta promoció exclou els productes en promoció, com ara els vins catalans esmentats anteriorment. És una oportunitat ideal per adquirir els teus preferits en grans quantitats i estalviar en el procés.

Un compromís amb els vins catalans

Tots els vins destacats a aquesta promoció tenen Denominació d'Origen catalana. Això reforça el compromís de Bonpreu i Esclat amb els productes locals. Des del Montsant fins a l'Empordà aquestes etiquetes representen la riquesa vinícola de Catalunya.

Terminis i condicions

Les promocions estan disponibles per temps limitat, encara que no s'esmenta la data exacta a les imatges. És recomanable consultar les botigues Bonpreu i Esclat per a més detalls. Recorda que l'oferta del 10% aplica únicament a productes fora de promoció.

Un brindis pels descomptes

Aquestes ofertes no només destaquen pels preus competitius, sinó també per la qualitat dels vins. És el moment perfecte per renovar el celler amb etiquetes catalanes i aprofitar els descomptes per quantitat en vins i caves.

Gaudeix d'aquestes promocions, recolza els vins de la terra i descobreix noves opcions per a les teves celebracions.