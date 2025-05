Anunci urgent de Bonàrea: Donarà molta feina a l'obrir aquestes botigues

per Mireia Puig

El grup agroalimentari BonÀrea preveu invertir aquest any 116 milions d'euros en l'impuls de les diferents línies de negoci, la millora del seu centre alimentari de Guissona i l'ampliació de la seva xarxa comercial amb la inauguració de 40 noves botigues. Així ho ha aprovat aquest dijous la junta general d'accionistes de l'empresa amb seu a Guissona, a la Segarra, que va tancar l'exercici 2023 amb una facturació de 2.680 milions d'euros i un 9,3% més de beneficis, fins als 88,8 milions.

Com a resposta a aquest increment, la junta ha acordat un repartiment de dividends de 26 euros per acció, un 8,33% més respecte a l'exercici anterior, amb un volum econòmic que supera els 22 milions d'euros entre uns 4.200 accionistes.

Segons informa BonÀrea, els accionistes tenen la possibilitat d'acollir-se al sistema 'Dividend/acció', que els permet escollir entre rebre l'import en efectiu o en forma de noves accions mitjançant una ampliació de capital. Si decideixen percebre els diners, l'empresa preveu abonar ara quinze euros per acció i pagar els onze restants a finals d'any.

| ACN

Durant la junta, el president de BonÀrea Corporació, Jaume Alsina, ha destacat que el projecte continua avançant "amb determinació" 65 anys després del seu naixement i que volen reforçar la inversió per ampliar la seva xarxa comercial i optimitzar l'operativa del grup per "arribar a més llocs i estar cada dia més a prop del consumidor".

Per la seva banda, el conseller delegat, Ramon Alsina, ha assenyalat que en els últims vuit anys han realitzat inversions per un import de més de 870 milions d'euros i ha avançat que "el bon comportament del primer tram de 2023 reforça aquesta confiança i ens permet mirar al futur amb optimisme".

Inversió de 33 milions d'euros en el centre alimentari de Guissona

Dels 116 milions d'euros d'inversió aquest any, 35 milions es destinaran a l'adquisició i adequació de nous establiments, amb la previsió d'obrir 40 noves botigues, entre les quals 18 seran de nova implantació i 22 trasllats o ampliacions. Actualment, l'empresa té 600 establiments a Catalunya, Aragó, el País Valencià, Madrid, Navarra, La Rioja, Castella-la Manxa i Andorra.

A més, preveu invertir 33 milions d'euros en el manteniment i millora del centre alimentari 'La Closa' de Guissona i dels magatzems de distribució, especialment per optimitzar els processos logístics i productius. Aquesta inversió inclou noves línies als escorxadors i la modernització de diverses línies d'elaborats, "amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la capacitat operativa".

| XCatalunya, BonÀrea, Sportactive de Getty Images, Canva de Sparklestroke Global

Per continuar avançant en el desenvolupament del centre alimentari d'Épila (Aragó), BonÀrea destinarà 18 milions d'euros durant aquest exercici que es concretarà en la finalització de la futura nau de productes líquids, la continuació de les instal·lacions, estructures i maquinària de la nau logística, així com en l'inici de les obres de la nova planta de producció de menjar per a mascotes.

L'empresa de Guissona també preveu inversions per valor de 13,5 milions d'euros per al departament d'enginyeria, amb l'objectiu de dur a terme projectes com la posada en marxa de quatre noves gasolineres BonÀrea en diferents punts de l'Estat. Pel que fa a la divisió d'alimentació animal, es destinaran 7 milions d'euros a la millora d'instal·lacions i dels processos.

Pla pilot de safates retornables a Tarragona

Finalment, la companyia reservarà 10 milions d'euros per a diverses actuacions complementàries centrades en innovació i desenvolupament, previstes al llarg de 2023. Un exemple d'aquest tipus d'iniciatives és 'Retorna', un projecte pioner que s'estrena com a prova pilot a les botigues de la demarcació de Tarragona.

La iniciativa permet reutilitzar safates de productes carnis a les botigues BonÀrea mitjançant un sistema de dipòsit retornable, amb safates que poden arribar fins a 50 usos i contribuir així a una reducció significativa del consum de plàstic, segons l'empresa. El projecte s'inicia amb els envasos de filet de pollastre i preveu evitar fins a 80.000 safates d'un sol ús a l'any a la demarcació.

La plantilla de BonÀrea supera els 6.400 treballadors

BonÀrea va assolir l'any passat una facturació de 2.680 milions d'euros i un benefici net de 88,8 milions d'euros, xifra que suposa un 9,3% més que l'any anterior. Pel que fa a l'ocupació, la companyia va crear 538 nous llocs de treball al llarg de 2023, cosa que li va permetre tancar l'exercici amb una plantilla de 6.418 persones, un 9,1% més.

A més, l'empresa destaca que a aquesta xifra cal afegir altres col·lectius que també estan implicats en tot el cicle de producció i comercialització, com són els 4.000 professionals que desenvolupen la seva tasca als establiments comercials del grup i uns 4.500 agricultors i ramaders.