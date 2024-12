Un dòberman aprofita que ataquen el seu amo per cruspirse-se el seu menjar

Els gossos s'han convertit en uns dels grans protagonistes dels vídeos divertits que circulen per internet. Amb el carisma i les accions inesperades, aconsegueixen captar l'atenció i robar somriures. La creativitat dels amos i l'espontaneïtat canina han fet que cada dia més persones gaudeixin d'aquests moments únics.

A l'últim vídeo viral, un dòberman ha estat el protagonista absolut. En aquest clip, se simula un atac a l'amo del gos per comprovar-ne la reacció. Lluny de defensar-ho, el gos aprofita la distracció per devorar el menjar que tenia en un plat. Aquesta inesperada resposta ha provocat riallades i milers de comentaris a les xarxes socials.

El vídeo, compartit pel compte de Puppieslover, comença amb l'amo del gos assegut al costat d'ell en una escena aparentment tranquil·la. A taula hi ha un plat amb menjar que pertany a l'humà, però desperta l'interès del dòberman. De cop, dues persones irrompen a l'habitació i fingeixen un atac a l'amo. El que és sorprenent passa quan, mentre la “baralla” té lloc, el dòberman ignora completament la situació i dirigeix la seva atenció al plat de menjar.

Les particularitats dels doberman

El gos pren el plat sense vacil·lar i comença a menjar amb total tranquil·litat mentre el fals conflicte continua. Aquest gest tan inesperat i divertit ha generat milers de visualitzacions i comentaris en poques hores. Usuaris a xarxes han destacat la intel·ligència del gos en prioritzar el que realment li interessava en aquell moment. Altres han ressaltat la ironia del comportament en comparació amb la fama dels dòberman com a gossos protectors.

Els dòberman són coneguts per ser gossos lleials, valents i amb gran instint de protecció. Aquesta raça, desenvolupada a Alemanya a finals del segle XIX, ha estat històricament utilitzada com a gos guardià. Tot i això, també són gossos molt intel·ligents, capaços d'avaluar situacions i prendre decisions ràpides. El vídeo sembla ser un clar exemple de la seva capacitat d'anàlisi, optant per satisfer la gana en lloc d'intervenir en una escena que segurament va percebre com a inofensiva, ja que és probable que reconegués per l'olor els dos 'assaltants'.

Especialistes en comportament caní assenyalen que la reacció del gos es podria interpretar com una mostra de la seva capacitat per discernir entre una situació real i un simulacre. Els gossos, i especialment els dòberman, tenen un sentit agut de la percepció que els permet detectar l'estat emocional de les persones. En aquest cas, el gos probablement no va detectar senyals de perill real i va decidir aprofitar l'oportunitat.