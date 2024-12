Confirmat: Whatsapp deixarà de funcionar en alguns models d'iPhone el 2025

La tecnologia avança cada vegada més de pressa. Moltes aplicacions necessiten sistemes operatius moderns per oferir millors funcions. WhatsApp, una de les apps més utilitzades, deixarà de funcionar en alguns models d'iPhone a partir del 2025. Aquest canvi afectarà milers d'usuaris que encara utilitzen dispositius antics.

Models d'iPhone afectats

A partir del 5 de maig de 2025, WhatsApp no serà compatible amb els iPhone que no es puguin actualitzar al sistema operatiu iOS 15.1. Això inclou models com l'iPhone 5s, l'iPhone 6 i l'iPhone 6 Plus. A causa d'aquesta limitació, no es podran executar les versions més recents de WhatsApp. Aquest canvi busca optimitzar el funcionament de l'aplicació, però deixa fora els que encara fan servir aquests mòbils.

| Apple

Per què WhatsApp deixa de ser compatible

WhatsApp s'adapta a les necessitats actuals. Per incloure funcions noves i millorar la seguretat, cal centrar-se en sistemes moderns. Els dispositius antics no tenen el rendiment necessari per suportar aquestes actualitzacions. A més, mantenir el suport per a sistemes antics limita el desenvolupament de l'app. És per aquest motiu que WhatApp ha decidit fer aquests canvis.

Com afecta els usuaris

Molts usuaris segueixen usant els models afectats. Aquests iPhone fóren molt populars en el seu moment, amb més de 220 milions d'unitats venudes. Tot i això, la tecnologia avança i és normal que els dispositius antics quedin obsolets. Els usuaris que vulguin seguir usant WhatsApp hauran de cercar alternatives.

| Canva

Opcions disponibles pels afectats

Els usuaris daquests models tenen diverses alternatives. Comprar un iPhone més recent assegura la compatibilitat amb iOS 15.1 i amb WhatsApp. Una altra opció és fer servir WhatsApp Web des d'un ordinador, encara que no sigui tan pràctic.

També es poden explorar d'altres aplicacions com Telegram, Signal i similars, o bé optar per la missatgeria a través de SMS, que és gratuïta entre usuaris d'iphone.

Què fer per a preparar-se

És important revisar la versió d'iOS del dispositiu. Això es fa a "Configuració", després a "General" i després a "Informació". Si la versió és inferior a iOS 15.1, caldrà considerar un canvi. Tenir dispositius actualitzats garanteix l'ús de WhatsApp i altres aplicacions essencials i millora l'experiència de l'usuari.

WhatsApp deixarà de funcionar en models d'iPhone més antics, però això és part de l'evolució tecnològica. Mantenir-se actualitzat no només permet gaudir de les noves funcions, sinó també mantenir la seguretat al dia. Els usuaris afectats s'han de preparar per a aquest canvi i cercar l'opció que millor s'ajusti a les seves necessitats.