Ho diuen els veterinaris: Consells per prevenir malalties comunes en gossos

Mantenir el teu gos saludable és una prioritat fonamental per a qualsevol propietari responsable. Conèixer les malalties comunes que poden afectar els gossos i saber com identificar-les i prevenir-les pot marcar una gran diferència en la qualitat de vida de la teva mascota.

Malalties més comunes en gossos

Hi ha diverses malalties que poden afectar els gossos, algunes de les quals són més prevalents que altres. Entre les més comunes hi ha la parvovirosi, la ràbia, la displàsia de maluc, les infeccions d'oïda i les malalties dentals. Cadascuna d'aquestes condicions presenta símptomes específics que els propietaris han de conèixer per poder actuar de manera oportuna.

La parvovirosi és una malaltia viral altament contagiosa que afecta principalment cadells i gossos no vacunats. Els seus símptomes inclouen vòmits, diarrea severa, letargia i pèrdua de gana. D'altra banda, la ràbia és una malaltia viral fatal que es transmet a través de mossegades d'animals infectats. És crucial vacunar el teu gos contra la ràbia per protegir tant la teva mascota com la teva família.

La displàsia de maluc és una condició genètica que afecta les articulacions del maluc, causant dolor i artritis. Aquesta malaltia és més comú en races grans i requereix atenció veterinària contínua per manejar els símptomes. Les infeccions d'orella, freqüents en races amb orelles llargues i plegades, es manifesten amb picor, envermelliment i mala olor a l'àrea de l'oïda.

Les malalties dentals són un altre problema comú que pot portar a infeccions greus si no es tracten adequadament. Els símptomes inclouen mal alè, dificultat per mastegar i genives inflamades. Mantenir una rutina d'higiene bucal és essencial per prevenir aquestes afeccions.

Símptomes a observar

És fonamental estar atent als signes que poden indicar que el teu gos està malalt. Els símptomes varien segons la malaltia, però alguns indicadors generals inclouen canvis en la gana, pèrdua de pes, letargia, problemes de mobilitat i alteracions en el comportament. Per exemple, un gos que de sobte deixa de menjar o mostra menys interès en les activitats habituals podria estar enfrontant un problema de salut.

Altres símptomes específics inclouen tos persistent, esternuts, secreció nasal, diarrea o vòmits recurrents, i lleons excessius d'una part del cos. Qualsevol canvi inusual en el comportament o la salut del teu gos ha de ser motiu per consultar un veterinari com més aviat millor.

Mesures de prevenció

Prevenir les malalties sempre és millor que tractar-les. La vacunació és una de les eines més efectives per protegir el teu gos contra malalties virals com la parvovirosi i la ràbia. Assegureu-vos de seguir el calendari de vacunació recomanat pel vostre veterinari i mantenir les vacunes del vostre gos al dia.

La bona higiene també té un paper crucial en la prevenció de malalties. Mantenir nets els espais on viu el teu gos, rentar els seus plats de menjar i aigua regularment, i raspallar-ne el pelatge per evitar infeccions de pell i orelles són pràctiques que contribueixen significativament a la seva salut.

La nutrició adequada és un altre factor preventiu important. Una dieta balancejada enforteix el sistema immunològic del teu gos, fent-ho menys susceptible a malalties. A més, proporcionar exercici regular ajuda a mantenir el seu pes i prevenir condicions com la displàsia de maluc.

Les revisions veterinàries periòdiques són essencials per detectar problemes de salut en etapes primerenques. Les revisions regulars permeten al veterinari identificar i tractar malalties abans que es tornin greus. A més, l'esterilització i la castració poden prevenir malalties reproductives i reduir el risc de certes condicions de salut.

Altres cures a tenir en compte

A més de la prevenció, proporcionar cures adequades al teu gos és fonamental per mantenir la seva salut. Això inclou una higiene dental regular, control de paràsits interns i externs, i assegurar-se que el teu gos mantingui un pes saludable.

La higiene dental es pot mantenir mitjançant el raspallat regular de les dents del teu gos i proporcionant joguines masticables que ajuden a netejar les dents. El control de paràsits implica l'administració de tractaments preventius contra puces, paparres i cucs, segons les recomanacions del veterinari.

Mantenir un pes adequat és crucial per prevenir malalties relacionades amb l'obesitat, com ara la diabetis i problemes articulars. Proporcionar una dieta balancejada i assegurar-se que el teu gos faci prou exercici són passos clau per mantenir el seu pes sota control.

No ho deixis córrer

La salut del teu gos depèn en gran mesura de la teva atenció i cura. Conèixer les malalties comunes, estar atent als seus símptomes i prendre mesures preventives adequades són passos essencials per garantir que la teva mascota visqui una vida llarga i saludable. Recorda sempre consultar amb el teu veterinari davant de qualsevol dubte o preocupació sobre la salut del teu gos, ja que la intervenció primerenca pot marcar una gran diferència en el seu benestar general.