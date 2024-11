Comença el mes de novembre amb una selecció d'embotits catalans a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat donen la benvinguda al novembre amb una selecció exquisida d'embotits catalans de la marca Salgot, coneguda pel seu compromís amb la qualitat i el sabor tradicional. Des de somalla fins a llonganissa i botifarres, aquesta oferta és ideal per als que busquen gaudir d'autèntics sabors catalans, ja sigui per a un aperitiu, un àpat especial o simplement per tenir a casa i delectar-se en qualsevol moment.

Embotits Salgot disponibles a Bonpreu i Esclat

La selecció inclou diferents tipus d'embotits i productes tradicionals, tots amb característiques úniques i preus per quilogram que reflecteixen la seva qualitat. Aquí tens un desglossament de cada producte disponible:

Somalla Salgot – 25,95 €/kg: Aquest embotit curat és similar a la llonganissa i té un sabor suau però característic, perfecte per acompanyar amb pa i un bon vi.

Fuet Salgot – 29,95 €/kg: Petites mossegades de fuet, ideals per picar. Són perfectes per emportar en excursions, gaudir a casa o compartir en una reunió.

Bull de llengua i fetge Salgot – 16,95 €/kg: Un clàssic de la xarcuteria catalana, elaborat amb llengua i fetge. El seu sabor intens i textura suau el converteixen en un excel·lent acompanyament per a plats tradicionals o en entrepans.

Botifarra d'ou Salgot – 14,95 €/kg: Aquesta botifarra especial, elaborada amb ou, és una joia de la gastronomia catalana, ideal per consumir entrepans o aperitius.

Llardons Salgot – 27,95 €/kg: Els llardons són perfectes per als que gaudeixen d'un sabor intens i cruixent. Són un clàssic als aperitius i un ingredient molt utilitzat a la cuina catalana.

Botifarra de perol Salgot (250 g) – Oferta de segona unitat al 50 %: A 4,99 € la primera unitat i a només 2,50 € la segona, aquest embotit és ideal per als que busquen una botifarra suau i saborosa. El preu per unitat en adquirir dos és de 3,74 € cadascuna.

Botifarra catalana 1928 Salgot (250 g) – 3,49 €: Amb un preu de 13,96 €/kg, aquesta botifarra representa la tradició en la màxima expressió. És un embotit que encarna el sabor clàssic de la botifarra catalana.

L'oportunitat perfecta per tastar la qualitat de Salgot

Salgot és una marca que destaca per la dedicació a la qualitat i el respecte per les receptes tradicionals. Aquesta selecció d'embotits està pensada per satisfer diferents gustos i preferències, des d'aquells que busquen un sabor suau fins als que prefereixen una mica més intens. Els preus reflecteixen la qualitat i l'autenticitat de cada producte i garanteixen una experiència de sabor única i memorable.

On i fins quan està disponible la promoció?

Comença el novembre gaudint del millor de la xarcuteria catalana amb aquesta selecció d'embotits Salgot, disponibles a Bonpreu i Esclat. Ja sigui per a un àpat familiar, un aperitiu o per tenir a casa, aquesta selecció de Salgot és una oportunitat ideal per gaudir d'embotits de qualitat i de sabors que representen l'essència de la cuina catalana. No us perdeu l'oportunitat de provar aquests productes exquisits! Tens temps fins al 4 de novembre.