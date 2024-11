El dipòsit de MyInvestor que revoluciona el mercat

MyInvestor, el neobanc digital recolzat per Andbank, ha fet un pas endavant en el competitiu mercat de productes d'estalvi en llançar un nou dipòsit que ofereix una rendibilitat del 4% TAE durant un mes. Aquest producte està disponible per a imports des de 5.000 euros i estarà vigent entre el 21 de novembre i el 12 de desembre de 2024. Dirigit tant a clients actuals com a nous usuaris, el dipòsit promet atraure aquells interessats en rendibilitats destacades a curt termini.

El nou dipòsit de MyInvestor se situa entre les ofertes més competitives del mercat financer espanyol. Amb un tipus d'interès del 4% TAE, supera àmpliament la rendibilitat que ofereixen altres entitats, com Cetelem (3,8% TAE) i BFF (3,55% TAE). Aquest producte està dissenyat per maximitzar el rendiment dels estalvis en un període breu, convertint-se en una opció ideal per a aquells que busquen seguretat i tornada immediata.

Un exemple pràctic il·lustra el seu atractiu: amb una inversió mínima de 10.000 euros, els clients podrien obtenir aproximadament 33 euros bruts d'interessos en un mes, una vegada aplicada la retenció fiscal del 19%. Aquest càlcul el posiciona com una de les millors alternatives per als que cerquen rendibilitat sense compromisos a llarg termini.

| Canva Pro, XCatalunya

Condicions per contractar el dipòsit

Per accedir a aquest dipòsit, els clients han d'obrir un compte corrent remunerat amb MyInvestor. Aquest compte permet als clients gestionar de manera senzilla els estalvis mentre gaudeixen de l'alta rendibilitat que ofereix el dipòsit. A més, MyInvestor amplia la cartera de productes amb dipòsits a 3, 6 i 12 mesos, dissenyats per a diferents perfils d'estalvi.

En aquests dipòsits addicionals, les rendibilitats varien depenent de la vinculació del client. Per exemple, el dipòsit a 3 mesos ofereix un 3% TAE per als que mantenen una cartera automatitzada d'almenys 150 euros. Sense aquesta vinculació, l'interès es redueix lleugerament al 2,75% TAE. Per als dipòsits a 6 i 12 mesos, les taxes són del 2,75% i 2,5% TAE, respectivament, si s'opta per la vinculació, i del 2,5% i 2,25% sense.

L'objectiu de MyInvestor amb aquest dipòsit no és només oferir un producte d'estalvi atractiu, sinó també incentivar els clients a explorar les seves carteres automatitzades. Aquestes carteres es gestionen de forma professional i s'adapten a diferents perfils de risc, des d'estratègies més conservadores basades en renda fixa fins a opcions més agressives amb fons de renda variable.

El procés per accedir a aquestes carteres és senzill. Els clients només necessiten completar un test en línia per determinar el seu perfil financer. A partir d'aquí, se'ls assigna una cartera dissenyada per assolir els seus objectius, amb transparència total i comissions baixes.

Comparativa amb altres ofertes del mercat

En un context on les taxes d'interès estan ajustades per les polítiques del Banc Central Europeu, les ofertes amb altes rendibilitats han disminuït. No obstant això, MyInvestor destaca davant d'altres opcions disponibles. Per exemple, EBN ofereix dipòsits combinats que arriben fins a un 3,55% TAE, però requereixen una inversió mínima de 20.000 euros i la contractació de productes addicionals, cosa que en pot limitar l'accessibilitat.

La flexibilitat i les condicions de MyInvestor, com ara la possibilitat de contractar des de 5.000 euros i sense requisits addicionals complexos, fan que aquesta oferta sigui particularment interessant.

Un cop contractat el dipòsit, els clients poden esperar l'activació en un termini entre 2 i 7 dies laborables, excepte a les Illes Canàries, on aquest termini s'estén fins als 20 dies. A més, els clients tenen la possibilitat d'escollir detalls addicionals, com la capacitat de les carteres o les característiques específiques del compte remunerat.