Clients del Banco Santander es freguen les mans: Com aconseguir un iPhone16 gratis

per Iker Silvosa

El llançament de l'iPhone 16 per part d'Apple ha causat una gran expectació entre els amants de la tecnologia. Aquest model, que inclou les darreres innovacions de la marca, ja es posiciona com un dels dispositius més desitjats de l'any. Enmig d'aquesta febre pel nou iPhone, el Banco Santander ha llançat una sorprenent promoció que permet als seus clients aconseguir aquest model o fins i tot la seva versió Pro de forma gratuïta sota certes condicions.

L'oferta del Banco Santander està vinculada al seu servei de rènting i té com a objectiu captar nous clients i enfortir la fidelitat dels actuals. Els interessats podran accedir a un iPhone 16 durant tres anys amb una quota mensual que pot ser bonificada íntegrament si es compleixen certs requisits. Aquest rènting també inclou la possibilitat de quedar-se amb el dispositiu en finalitzar el contracte abonant una quota final.

| Banco Santander

Condicions de la promoció

Per beneficiar-se d'aquesta oferta, els clients han de complir amb una sèrie de requisits durant els tres anys que dura el contracte. Les condicions inclouen. Són els següents:

Domiciliar una nòmina: Per a l'iPhone 16 bàsic, la nòmina ha de ser almenys 1.200 euros mensuals. En el cas de l'iPhone 16 Pro, cal una nòmina superior a 2.500 euros.

Per a l'iPhone 16 bàsic, la nòmina ha de ser almenys 1.200 euros mensuals. En el cas de l'iPhone 16 Pro, cal una nòmina superior a 2.500 euros. Ser nou client: La promoció està dirigida únicament als que domiciliïn la seva nòmina per primera vegada al Banco Santander.

La promoció està dirigida únicament als que domiciliïn la seva nòmina per primera vegada al Banco Santander. Domiciliar dos rebuts: Els rebuts poden ser de serveis com aigua, llum, internet o fins i tot la quota del gimnàs.

Els rebuts poden ser de serveis com aigua, llum, internet o fins i tot la quota del gimnàs. Activar Bizum: Els usuaris han de tenir activat aquest servei al vostre compte.

Els usuaris han de tenir activat aquest servei al vostre compte. Ús de la targeta de crèdit: És obligatori fer almenys una operació mensual amb la targeta de crèdit.

És obligatori fer almenys una operació mensual amb la targeta de crèdit. Mantenir un saldo mínim: El compte ha de tenir un saldo mensual mínim de 1.000 euros.

Si el client compleix totes aquestes condicions, la quota mensual del rènting, que és de 24,99 euros per al model bàsic, serà bonificada. En cas contrari, es cobrarà l'import corresponent al mes en qüestió.

| Apple

Característiques del rènting

El contracte té una durada màxima de tres anys, al final dels quals el client pot triar entre diverses opcions. Una és quedar-se amb l'iPhone pagant una quota residual: 287,98 euros per a l'iPhone 16 i 365,42 euros per al model Pro. També hi ha la possibilitat de tornar el dispositiu o contractar un altre mòbil a través del mateix servei.

L'iPhone serà enviat al client entre 2 i 7 dies després de tancar la comanda, encara que en el cas de les Illes Canàries el termini de lliurament es pot estendre fins a 20 dies laborables. A més, els usuaris poden personalitzar el dispositiu escollint el color i la capacitat d'emmagatzematge, encara que això pot modificar les condicions del rènting.

Prestacions de l'iPhone 16

L'iPhone 16 inclou les darreres innovacions tecnològiques d'Apple. Amb un preu inicial de 1.219 euros, aquest model destaca pel seu potent rendiment, cambra d'alta qualitat i disseny refinat. La seva versió Pro, més avançada, ofereix encara millors prestacions i està pensada per a usuaris que cerquen una experiència premium.