Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Dona sorpresa i botiga de Lidl darrere
Aquest dilluns Lidl posa a la venda la novetat que pot transformar la teva rutina | Lidl, Billion Photos
Societat

Dilluns trobaràs a Lidl l'aparell més viral a TikTok: oblida't per sempre de planxar

Lidl llança aquest dilluns l'electrodomèstic que triomfa a TikTok i promet canviar la teva rutina domèstica

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Lidl sap bé que la rutina domèstica sol estar marcada per activitats que molts preferirien evitar. Entre aquestes, planxar continua sent una de les menys populars. La cerca d'alternatives més ràpides i còmodes ha donat lloc a productes innovadors que conquereixen les xarxes socials.

En aquest escenari, Lidl ha sabut posicionar-se amb llançaments que responen a necessitats reals. La cadena alemanya aposta per dispositius pràctics que fan la vida més fàcil. Ara presenta un aparell que s'ha fet viral a TikTok i que promet revolucionar la cura de la roba.

Camisa blava col·locada en un maniquí inflable amb base blanca davant d’un fons desenfocat d’una botiga
El resultat perfecte sense esforç ni taula de planxar | Lidl, Montaje propio

L'electrodomèstic de Lidl que asseca i planxa al mateix temps

A partir de dilluns 25 d'agost, arriba a les botigues de Lidl el Cleanmaxx Planxador de camises i bruses. Aquest dispositiu de 1.800 W de potència està dissenyat per eixugar i allisar la roba automàticament. El seu preu és de 59,99 euros, una inversió accessible si es considera el temps que estalvia.

El sistema funciona introduint la peça humida i deixant que l'aparell faci la resta. En pocs minuts, la camisa o brusa queda seca i lliure d'arrugues, a punt per utilitzar. A més, el seu disseny compacte i la seva barra telescòpica en faciliten l'emmagatzematge a qualsevol racó de la llar.

Amb unes mesures aproximades de 58,5 x 16,2 x 100 cm, s'adapta bé a pisos petits o armaris amb espai limitat. Això el converteix en un aliat perfecte per a qui busca eficiència sense sacrificar comoditat. El seu èxit a TikTok ha mostrat com milers d'usuaris ja l'integren en el seu dia a dia.

Dona utilitzant un maniquí inflable per planxar una camisa blava amb el logotip de Lidl a la cantonada superior esquerra
Una solució moderna per oblidar-te de la planxa clàssica | Lidl, Montaje propio

Lidl: un aliat per guanyar temps i comoditat

Planxar deixa de ser una tasca feixuga amb un aparell que automatitza el procés i garanteix resultats uniformes. No requereix experiència prèvia ni instruccions complicades. N'hi ha prou amb encendre'l i deixar que la tecnologia faci la seva feina.

Aquest dispositiu també resulta útil en èpoques de clima humit, quan l'assecament de la roba es torna més difícil. En combinar assecat i planxat, evita acumulacions d'humitat i ajuda que les peces es mantinguin fresques durant més temps. La seva practicitat ha estat un dels motius de la seva popularitat a les xarxes socials.

Amb propostes com aquesta, Lidl continua ampliant el seu catàleg de petits electrodomèstics que faciliten el dia a dia. La cita és clara: dilluns 25 podràs trobar a la botiga aquest aparell que ja és tendència. I tot apunta que s'esgotarà ràpidament, igual que altres llançaments virals de la cadena.

➡️ Societat