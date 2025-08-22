El lunes vas a encontrar en Lidl, el aparato más viral en TikTok: olvídate de planchar

Lidl sabe bien que la rutina doméstica suele estar marcada por actividades que muchos preferirían evitar. Entre ellas, planchar sigue siendo una de las menos populares. La búsqueda de alternativas más rápidas y cómodas ha dado lugar a productos innovadores que conquistan las redes sociales.

En este escenario, Lidl ha sabido posicionarse con lanzamientos que responden a necesidades reales. La cadena alemana apuesta por dispositivos prácticos que hacen la vida más fácil. Ahora presenta un aparato que se ha hecho viral en TikTok y que promete revolucionar el cuidado de la ropa.

| Lidl, Montaje propio

El electrodomértico de Lidl que seca y plancha al mismo tiempo

A partir del lunes 25 de agosto, llega a las tiendas de Lidl el Cleanmaxx Planchador de camisas y blusas. Este dispositivo de 1.800 W de potencia está diseñado para secar y alisar la ropa automáticamente. Su precio es de 59,99 euros, una inversión accesible si se considera el tiempo que ahorra.

El sistema funciona introduciendo la prenda húmeda y dejando que el aparato haga el resto. En pocos minutos, la camisa o blusa queda seca y libre de arrugas, lista para usarse. Además, su diseño compacto y su barra telescópica facilitan su almacenamiento en cualquier rincón del hogar.

Con unas medidas aproximadas de 58,5 x 16,2 x 100 cm, se adapta bien a pisos pequeños o armarios con espacio limitado. Esto lo convierte en un aliado perfecto para quienes buscan eficiencia sin sacrificar comodidad. Su éxito en TikTok ha mostrado cómo miles de usuarios lo integran ya en su día a día.

| Lidl, Montaje propio

Lidl: un aliado para ganar tiempo y comodidad

Planchar deja de ser una tarea tediosa con un aparato que automatiza el proceso y garantiza resultados uniformes. No requiere experiencia previa ni complicadas instrucciones. Basta con encenderlo y dejar que la tecnología haga su trabajo.

Este dispositivo también resulta útil en épocas de clima húmedo, donde secar la ropa se vuelve más difícil. Al combinar secado y planchado, evita acumulaciones de humedad y ayuda a que las prendas se mantengan frescas por más tiempo. Su practicidad ha sido uno de los motivos de su popularidad en redes sociales.

Con propuestas como esta, Lidl sigue ampliando su catálogo de pequeños electrodomésticos que facilitan el día a día. La cita es clara: el lunes 25 podrás encontrar en tienda este aparato que ya es tendencia. Y todo apunta a que se agotará rápidamente, igual que otros lanzamientos virales de la cadena.