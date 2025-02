Dijous gras: La millor botifarra d'ou catalana

A les portes de Carnaval, Catalunya es prepara per celebrar un dels seus objectius gastronòmics més emblemàtics: Dijous Gras. En aquest dia, la botifarra d'ou es converteix en la gran protagonista de taules i aparadors, i cada any es ret homenatge a la seva qualitat i diversitat amb el Concurs de Botifarra d'Ou Artesana. Aquesta cita, impulsada per la Confraria del Gras i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn, arriba ja a la seva 10a edició convertida en un referent ineludible per a carnissers, xarcuters i amants de la gastronomia catalana.

Una tradició consolidada

La botifarra d'ou és un embotit típic de Carnaval que, amb el pas dels anys, ha evolucionat tant en la seva preparació com en la seva presentació. No obstant això, conserva la seva essència tradicional: l'equilibri entre la millor carn de porc, el punt just de sal i pebre, i els ous que li confereixen una textura i sabor inconfusibles. El concurs, amb la seva trajectòria de deu edicions, s'ha consolidat com una clara imatge de la xarcuteria catalana i ha servit com a plataforma perquè professionals de totes les comarques mostrin la seva perícia en l'elaboració d'aquest producte.

| XCatalunya

Aquest any han participat 42 elaboradors de 19 comarques diferents, competint en dues categories: la Millor Botifarra d'Ou Artesana Tradicional i la Millor Botifarra d'Ou Artesana Singular. Entre totes les candidates, es van presentar 38 botifarres a la categoria tradicional i 28 a la categoria singular.

Segons explica Pròsper Puig, president de la Fundació Oficis de la Carn, la diversitat geogràfica dels participants "demostra la consolidació del concurs i la passió per aquest producte, amb comarques de llarga tradició i altres on la botifarra d'ou s'ha incorporat més recentment". Per la seva banda, Josep Dolcet, secretari del jurat, destaca la constant millora de la qualitat de l'embotit al llarg dels anys: "En aquestes deu edicions hem vist una evolució notòria, senyal que els professionals treballen intensament per perfeccionar el producte sense perdre la seva autenticitat".

Guanyadors de la 10a edició

Millor Botifarra d'Ou Tradicional de Catalunya – Som Gastronomia 2025

Ramon Hernando – Xarcuteria Hernando, Barcelona

Hernando ha revalidat un triomf que ja va obtenir el 2016, amb una recepta familiar heretada del seu pare i perfeccionada amb lleugers ajustos. El jurat ha valorat especialment el punt de cocció i l'equilibri de la sal i pebre.

Josep M. Saborit – Carnisseria Xarcuteria Saborit, Calldetenes

Mencions del jurat

Mercè Aloy – Carnisseria Xarcuteria Mercè Aloy, Manresa

Jordi Pujol – Carnisseria Jordi Pujol, Tossa de Mar

Daniel Marquez – Cal Noc, Moià

Millor Botifarra d'Ou Singular de Catalunya – Som Gastronomia 2025

Josep Viladecàs – Fussimanya, Tavèrnoles i Vic

Va presentar una botifarra d'ou amb carxofes i ceba, inspirada en un dels plats del seu propi restaurant. Viladecàs va voler aprofitar la temporada de carxofes i traslladar l'essència d'un arròs caldós a aquest embotit. El resultat ha estat un sabor equilibrat i una textura que ha meravellat el jurat.

Ramon Hernando – Xarcuteria Hernando, Barcelona

En la categoria singular, Hernando va competir amb una botifarra d'ou amb formatge tendre de cabra i ceba caramel·litzada, demostrant la seva versatilitat i capacitat innovadora.

Mencions del jurat

Enric Rosell – Ca l’Estevet, Ordal (Botifarra d'ou amb rostit d'ànec mut del Penedès)

Cesc Colom – Carnisseria Colom Vila, Manlleu (Botifarra d'ou amb pop a la gallega)

David Riera – Can Vilada, Vic (Botifarra d'ou amb ‘obstacles dolços’)

La importància d'un producte emblemàtic

La botifarra d'ou té un lloc destacat en la cultura festiva de Catalunya i, en especial, durant el Dijous Gras. Aquest concurs no només impulsa la creativitat i la qualitat en l'elaboració d'aquest embotit, sinó que també deixa clara la importància dels oficis tradicionals que formen part de la identitat gastronòmica del territori.

Per a carnissers i xarcuters, el Dijous Gras és una oportunitat d'exhibir el resultat de la seva mestria, alhora que els consumidors gaudeixen de noves propostes culinàries que amplien el ventall de gustos i textures. En definitiva, és un dia en què tradició i innovació s'uneixen per retre homenatge a un embotit versàtil i apreciat.

Si aquest any vols celebrar el Dijous Gras com marca la tradició, no dubtis a acostar-te a aquestes xarcuteries i tastar les botifarres premiades. Descobriràs per què la botifarra d'ou continua sent, segle rere segle, un dels grans tresors de la gastronomia catalana.