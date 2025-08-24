Aquesta pizza de Mercadona conquista un famós nutricionista: 'No té res processat'

Les pizzes són un dels plats més consumits pels espanyols. Tanmateix, la majoria de les versions industrials estan plenes de calories i conservants innecessaris. Cuinar-les a casa des de zero pot ser una tasca complicada per a qui no té temps
Per això, Mercadona ha buscat oferir als seus consumidors un producte que sigui pràctic i deliciós. Això ha estat avalat per diversos nutricionistes que, a més, la recomanen per no tenir productes processats
Un expert revela quines pizzes de Mercadona són realment saludables
El nutricionista conegut a TikTok com @best.nutricion ha analitzat les pizzes que Mercadona ofereix als seus clients i ha explicat quines són més recomanables. El seu objectiu, segons explica, és donar claus pràctiques perquè tothom pugui “gaudir sense culpa” d’aquest plat
Per gaudir d’una pizza sense pensar en el mal que pot causar, el nutricionista recomana això. Sempre s’ha d’escollir la base adequada amb ingredients frescos. Al seu vídeo recorda que molts només es fixen en el valor energètic, però adverteix: “No miris només les calories, revisa també els ingredients!”
La massa fresca de cereals i llavors s’enduu els elogis
L’especialista afirma que entre totes les opcions disponibles a Mercadona, la millor és la massa fresca de cereals i llavors. La que es ven a la secció de refrigerats. Sobre aquesta destaca que està elaborada amb ingredients de qualitat, sense conservants ni additius
Continuant amb l’anterior, resumeix la seva valoració dient: “res d’inhabitual, tot saludable, així que pinta molt bé”. L’expert també aconsella dividir-la en dues racions a causa de la seva mida i enfornar-la afegint-hi productes frescos com verdures, proteïnes magres i formatges lleugers
Una altra opció interessant a la secció de congelats
El nutricionista també recomana un segon producte: el paquet de tres bases de pizza extrafines que es troben a la zona de congelats del supermercat. Segons explica, aquestes masses destaquen per la senzillesa de la seva composició i remarca que “no tenen res de processat”. Això les converteix en una elecció força saludable
La clau és utilitzar-les com a base i afegir-hi ingredients casolans. Ja que d’aquesta manera es gaudeix d’un plat saborós i equilibrat sense recórrer a ultraprocessats
Mercadona reforça la seva imatge com a supermercat innovador
Les recomanacions del nutricionista posen en evidència la importància de llegir bé les etiquetes i escollir masses integrals sense additius artificials ni sucres afegits
Mercadona, amb aquestes opcions, demostra que està en sintonia amb les preferències dels consumidors que busquen qualitat, sabor i una aportació nutricional més equilibrada. L’entusiasme generat confirma que Mercadona sap com respondre al que els seus clients demanen