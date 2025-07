Avís urgent de la Seguretat Social: El complement que ja poden demanar els pensionistes

L'economia espanyola continua mostrant una resistència notable en un entorn d'incertesa internacional, marcat per tensions geopolítiques, la inflació persistent i l'adaptació dels sistemes de protecció social. En aquest context, les pensions continuen sent un pilar essencial per a milions de llars.

Les decisions adoptades al voltant dels complements i noves ajudes no només afecten la renda de la gent gran, sinó que repercuteixen en la cohesió social i en la percepció pública de l'equitat del sistema. Un exemple d'això és el recent recordatori emès per la Seguretat Social sobre el complement per reduir la bretxa de gènere, una mesura que el 2025 manté el seu protagonisme en l'agenda pública després de les últimes sentències judicials i l'avenç en igualtat de drets per a tots els pensionistes.

Una ajuda que va més enllà de la maternitat: clau per a jubilats, vidus i incapacitats

Durant dècades, els complements de les pensions a Espanya van estar vinculats de manera gairebé exclusiva a la maternitat, cosa que va generar un llarg debat sobre el paper d'homes i dones en l'accés a aquests beneficis. Des de 2021, la normativa va canviar radicalment, cosa que permet que tant dones com homes que hagin tingut fills puguin accedir a un complement econòmic en les seves pensions contributives, sempre que s'acrediti l'impacte de la paternitat o maternitat en la carrera laboral.

| Teona Swift de Pexels

Aquest canvi no va ser casualitat: nombroses resolucions judicials i la pressió social van impulsar la Seguretat Social a ampliar l'accés. Actualment, qualsevol persona que percebi una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent pot sol·licitar el complement, sempre que hagi tingut almenys un fill i compleixi els requisits legals.

Això no només corregeix situacions de desigualtat històrica, sinó que reconeix els sacrificis professionals derivats de la criança, que en molts casos han suposat menors cotitzacions o llargs períodes d'inactivitat.

La quantia del complement per al 2025 es manté com una quantitat fixa per fill, fins a un màxim de quatre, i pot suposar un ingrés addicional rellevant en un context d'augment de preus i ajust dels ingressos de les llars més vulnerables.

| ACN

Requisits actualitzats i passos per sol·licitar el complement

No tots els pensionistes poden accedir a aquest complement automàticament. Entre els requisits més rellevants figura el fet que el beneficiari hagi tingut almenys un fill inscrit al Registre Civil, i que sol·liciti el complement, juntament amb la pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent. Per als homes, la llei estableix criteris addicionals: acreditar que la paternitat va provocar un perjudici laboral o, en el cas de la viduïtat, demostrar la relació amb el fill en comú.

La Seguretat Social ha reforçat la seva campanya informativa a través de canals com X (abans Twitter), on insisteix que la sol·licitud s'ha de fer al mateix temps que la pensió. Els tràmits es poden gestionar de manera telemàtica, cosa que suposa un avantatge per a qui disposa de mitjans digitals com Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital, tot i que també existeix l'opció de sol·licitar-ho a través de la plataforma de prestacions per a qui no compti amb aquests sistemes d'identificació.

| Telecinco, XCatalunya

El complement es percep mensualment i el seu impacte és creixent a mesura que augmenta el nombre de fills. En la pràctica, suposa fins a 141,60 euros mensuals addicionals per a qui hagi tingut quatre o més fills. Aquesta xifra, en un entorn d'inflació i augment dels costos bàsics, pot marcar una diferència notable en la qualitat de vida del col·lectiu pensionista.

Perspectiva social i econòmica: de l'ajust judicial a l'equitat real

El context en què es reforça aquest complement revela una tendència clara cap a l'equiparació de drets i la protecció del poder adquisitiu de la gent gran. Les recents sentències han obligat la Seguretat Social a revisar velles desigualtats i a posar el focus en l'equitat, ampliant l'abast de les ajudes i assegurant que ningú quedi fora per qüestions de gènere.

Per a qui accedeixi a una pensió el 2025, el complement per reduir la bretxa de gènere ja no és una opció llunyana, sinó un dret reconegut, que es pot sol·licitar des del primer moment i que representa, en definitiva, un pas endavant cap a una major justícia social i una pensió més digna per a qui ha contribuït a la societat a través de la seva feina i la seva família.