La curiosa història dels gossets de la pel·lícula 'El Grinch'

No només els humans brillen davant de les càmeres; els gossos també tenen el do de robar-se el protagonisme. En la història del cinema, alguns gossos han aconseguit deixar una empremta inesborrable al cor dels espectadors. Des de Lassie fins a Beethoven, aquests animals han demostrat que poden ser tan carismàtics com qualsevol estrella de Hollywood.

A la pel·lícula El Grinch (2000), dirigida per Ron Howard i protagonitzada per Jim Carrey, el volgut Max, el fidel gos del rondinaire personatge, no va ser interpretat per un sol animal. Sis gossos rescatats de refugis van donar vida a aquest entranyable personatge: Topsy, Zelda, Bo, Stella, Kelley i Chip. Tots van ser entrenats acuradament per exercir els seus papers amb més precisió i carisma. Aquesta elecció no només va permetre aprofitar diferents habilitats, sinó també donar una oportunitat a aquests gossos de tenir una vida diferent i plena d'amor.

L'entrenament va anar a càrrec de Roger Schumacher, que va dedicar tres mesos i mig a practicar amb els gossos al set d'enregistrament. L'objectiu no era només ensenyar-los trucs, sinó també que se sentissin còmodes i segurs en un entorn tan particular com un set de cinema. Aquest treball va incloure exercicis per identificar les conductes més naturals de cada gos i aprofitar-les a la pel·lícula. Per exemple, Topsy es va destacar com el “rascador oficial”, mentre que Zelda va sorprendre en lliscar en posició asseguda. Bo, per la seva banda, va demostrar la seva força estirant el trineu, i Stella va deixar a tots bocabadats amb el seu talent per “parlar” i caminar enrere.

Tot i això, Kelley i Chip van ser les veritables estrelles canines del film. Ells van aparèixer a la majoria de les escenes icòniques, realitzant acrobàcies i aconseguint capturar l'essència entremaliada i lleial de Max. La seva química amb Jim Carrey va ser un dels elements que va aportar calidesa i humor a la pel·lícula.

Èxit aclaparador en cinemes

La pel·lícula El Grinch, basada en el clàssic de Dr. Seuss, va ser un èxit rotund a taquilla i es va convertir en un imprescindible de les festes nadalenques. A més de les destacades actuacions humanes, el paper dels gossos al cinema sempre ha estat fonamental per generar una connexió emocional amb el públic. Max, amb la seva tendresa i lleialtat, va aconseguir simbolitzar l'esperit de Nadal, i es va robar l'atenció a cada escena.

El cas d'El Grinch també recorda la importància del benestar animal al cinema. Humane Hollywood va supervisar tot el procés per garantir que els gossos estiguessin segurs i feliços durant el rodatge. Aquesta supervisió assegura que els animals siguin tractats amb respecte i afecte, cosa que va contribuir al gran exercici d'aquests actors peluts.

Avui, més de 20 anys després de l'estrena d'El Grinch, la història de Topsy, Zelda, Bo, Stella, Kelley i Chip continua sent un exemple de com el talent animal pot elevar una pel·lícula al nivell següent. Aquesta història, per cert, l'ha recollit el compte de X@DiloConPerritos.