El cuiner Jordi Àvila et dona un consell amb les sardines

Jordi Àvila és un d'aquells cuiners que ha aconseguit guanyar-se la confiança dels amants de la bona gastronomia gràcies als seus trucs pràctics i la seva habilitat per explicar amb senzillesa conceptes que de vegades semblen complicats. Especialment conegut pels seus consells pràctics en diversos programes culinaris, recentment ens ha sorprès parlant sobre com cuinar sardines de forma perfecta, un plat aparentment senzill, però que pot plantejar certes dificultats a casa.

Les sardines, a més de ser un plat tradicional molt apreciat a Catalunya i a tot el Mediterrani, són altament valorades per les seves grans propietats nutricionals. Riques en àcids grassos omega-3, ajuden a reduir el colesterol dolent i protegeixen el sistema cardiovascular. També aporten calci, vitamina D, ferro i proteïnes d'alta qualitat, convertint-les en una opció saludable i deliciosa.

En una intervenció recent al programa 'Tot es mou' de TV3, Jordi Àvila va aportar la seva saviesa culinària en explicar alguns trucs clau. El primer d'ells i potser el més sorprenent és el relacionat amb la popular fregidora d'aire. Àvila reconeix que aquest aparell genera olor, però revela un secret fonamental per minimitzar aquest inconvenient: utilitzar una bona extracció.

Tal com va explicar el cuiner, les fregidores d'aire disposen d'una mena de xemeneia a la part posterior per la qual s'expulsa l'aire i, per tant, les olors derivades de la cocció. D'aquesta manera, per evitar olors indesitjades a casa, recomana col·locar sempre la fregidora a prop d'un extractor potent.

Però més enllà de l'aspecte tècnic, cuinar sardines implica també respectar alguns detalls culinaris importants per aconseguir resultats òptims. Segons el xef, abans de cuinar és crucial assegurar-se que les sardines estan perfectament netes i seques, cosa que permet obtenir un resultat més cruixent i apetitós. A més, la temperatura és clau: una temperatura massa alta pot cremar la pell mentre que massa baixa les deixaria sense textura adequada.

Àvila recomana cuinar les sardines a una temperatura moderada perquè quedin cruixents per fora i sucoses per dins, aconseguint un equilibri perfecte en textura i sabor. Aquest consell culinari és aplicable tant a la cocció en paella, graella, forn o fregidora d'aire.

Des del punt de vista nutricional, les sardines representen un aliment molt complet. Són una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, omega-3, calci i vitamina D, essencials per a l'enfortiment ossi i la salut cardiovascular. A més, el seu alt contingut en omega-3 ajuda a reduir el colesterol i millora la salut cardiovascular, sent especialment recomanat per nutricionistes per a persones de totes les edats.

Finalment, cuinar sardines no ha de ser sinònim d'olors intenses i incomoditat a la cuina. Amb els trucs de Jordi Àvila, qualsevol persona pot aconseguir resultats professionals a casa, gaudint d'un plat deliciós, sa i amb una aroma més controlada. Sens dubte, un mètode senzill, però efectiu per continuar gaudint d'aquest peix tan mediterrani que aporta salut, sabor i tradició.