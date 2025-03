La xifra d'ingressos que t'impedirà cobrar ajudes per al lloguer

En un context econòmic marcat per la inflació i l'encariment del mercat immobiliari, les ajudes públiques per al lloguer s'han convertit en un recurs vital per a molts ciutadans. Aquestes ajudes estan destinades a reduir la pressió financera sobre famílies i particulars els ingressos dels quals no permeten cobrir adequadament el cost d'un habitatge digne. No obstant això, no tothom té dret a percebre aquestes subvencions; existeixen límits d'ingressos clars que determinen qui pot i qui no accedir a aquestes prestacions.

Quins són els requisits econòmics per accedir a aquestes ajudes?

Des d'avui, la Generalitat ha habilitat el procés per sol·licitar les ajudes al lloguer dirigides específicament a persones que tenen entre 36 i 64 anys. El criteri econòmic és determinant: únicament poden sol·licitar aquesta ajuda aquells que no superin els 25.200 euros anuals d'ingressos bruts. Aquest límit marca una frontera clara entre aquells que el govern considera necessitats de suport econòmic i aquells que compten amb una estabilitat financera suficient per afrontar el cost del lloguer per si mateixos.

| Canva Pro

La quantitat que poden rebre els beneficiaris varia en funció de factors específics com el preu del lloguer, la ubicació de l'immoble i si l'ajuda es destina a un habitatge complet o únicament a una habitació. El rang de subvencions oscil·la entre els 20 i els 200 euros mensuals, cosa que ofereix cert alleujament econòmic encara que, en molts casos, insuficient donat l'increment del cost de l'habitatge en moltes ciutats catalanes, especialment a Barcelona.

Situació actual del mercat de lloguer a Catalunya

Catalunya és una de les comunitats on els preus del lloguer han experimentat un creixement significatiu en els últims anys. Segons dades recents, ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona han vist com el cost mitjà d'un habitatge en lloguer s'incrementava considerablement, limitant l'accés a un habitatge digne per a moltes famílies i treballadors.

La mesura actual de limitar les ajudes a persones amb ingressos inferiors a 25.200 euros busca pal·liar parcialment aquest problema, focalitzant-se en grups poblacionals específics que no solen estar en risc extrem d'exclusió però sí pateixen dificultats per assumir els preus actuals del mercat. No obstant això, alguns analistes financers consideren que aquest límit econòmic podria deixar fora a famílies que, encara que superen lleugerament aquest llindar, continuen experimentant serioses dificultats per cobrir les seves despeses bàsiques mensuals.

| Michal Collection, VAKSMANV de Getty Images, XCatalunya

Són suficients aquestes ajudes?

Malgrat la implementació d'aquesta ajuda, queda en l'aire la qüestió de si realment serà suficient per alleujar el problema estructural del mercat immobiliari a Catalunya. Experts en economia i habitatge suggereixen que aquestes subvencions haurien d'acompanyar-se de polítiques addicionals destinades a la regulació de preus i a un major foment del mercat públic de lloguer, cosa que encara no s'ha concretat de manera efectiva.

El tràmit per sol·licitar aquestes ajudes pot realitzar-se íntegrament de forma digital, facilitant així l'accés per a una gran part de la població. Per a aquells que prefereixin la via presencial, també s'habiliten les oficines d'habitatge, que proporcionaran assessorament i ajuda durant el procés de sol·licitud.