La croada d'un client de Caixabank que acaba bé: Tu també podries reclamar

Molt atent si tens hipoteques vinculades a l'índex IRPH. Hem conegut una notícia que et podria beneficiar i que has de tenir en compte. Més o menys tothom sap què és una hipoteca. El banc deixa uns diners al client, perquè pugui assumir la compra d'un immoble. Aquest es compromet a retornar aquests diners amb les quotes pactades més els interessos també pactats. Així mateix, hi ha un bé que s'hipoteca i que serveix com a garantia per si el client no pogués complir amb les seves obligacions.

El problema va arribar quan les entitats financeres es van passar de la ratlla i van incloure algunes clàusules abusives en aquests contractes. La justícia espanyola, mitjançant les Audiències Provincials i el Tribunal Suprem, ha posat ordre i ha declarat algunes pràctiques abusives. Igual que la Justícia Europea, que s'ha pronunciat en el mateix sentit en algunes ocasions.

Obligació de contractar una assegurança de vida, clàusules sòl, clàusula d'obertura, despeses com notari, registre de la propietat, etc... En aquest sentit, el 2019, el Govern va implementar l'actual llei de regulació dels contractes de crèdit immobiliari, que recull la jurisprudència recent.

Cop per a Caixabank

Un Jutjat de Reus, a finals de novembre, va dictar una sentència que afecta les hipoteques amb clàusules de tancament referenciades a l'IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris). Aquest índex sempre ha estat molt qüestionat per les comissions i interessos excessius que ha provocat.

La Jutgessa considera que els clients no van comprendre plenament l'impacte econòmic de les clàusules. Afegeix que les mateixes no van ser transparents i que compleixen amb el requisit de transparència i de protecció al consumidor que s'ha fixat des d'Europa: “Es considera que aquesta clàusula de tancament no compleix amb les exigències de transparència de la legislació de protecció al consumidor i la jurisprudència del TJUE, atès que el prestatari no va poder conèixer realment l'abast i conseqüències jurídiques d'aquesta clàusula”.

El cop contra l'entitat bancària és molt dur. La sentència argumenta que no es van presentar proves per contrastar els seus arguments i no van poder provar que els clients comprenguessin les conseqüències de la clàusula de tancament. Què és? Si l'índex desapareix (com va ocórrer el 2013) moltes hipoteques van quedar subjectes al tipus fix del 3,94 (les caixes) i el 3,267& els bancs. Per culpa d'això no van poder beneficiar-se de la caiguda de l'Euribor.

Conseqüències per a Caixabank

Si no presenta recurs, Caixabank tindrà l'obligació de reemborsar al client els diners que va pagar de més per culpa de la imposició d'aquestes clàusules abusives. Representa, per tant, una bona notícia i una clara victòria contra la banca.