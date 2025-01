La cruzada de un cliente de Caixabank que acaba bien: Tú también podrías reclamar

Muy atento si tienes hipotecas vinculadas al índice IRPH. Hemos conocido una noticia que podría beneficiarte y que debes tener en cuenta. Más o menos todo el mundo sabe lo que es una hipoteca. El banco deja un dinero al cliente, para que pueda asumir la compra de un inmueble. Este se obliga a devolver este dinero con las cuotas pactadas más los intereses también pactados. Asimismo, hay un bien que se hipoteca y que sirve como garantía por si el cliente no pudiera cumplir con sus obligaciones.

El problema llegó cuando las entidades financieras se pasaron de la ralla e incluyeron algunas cláusulas abusivas en estos contratos. La justicia española, mediante las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo, ha puesto orden y ha declarado algunas prácticas abusivas. Igual que la Justicia Europea, que se ha pronunciado en el mismo sentido en algunas ocasiones.

Obligación de contratar un seguro de vida, cláusulas suelo, cláusula de apertura, gastos como notario, registro de la propiedad, etc... En este sentido, en 2019, el Gobierno implementó la actual ley de regulación de los contratos de crédito inmobiliario, que recoge la jurisprudencia reciente.

Mazazo para Caixabank

Un Juzgado de Reus, a finales de noviembre, dictó una sentencia que afecta las hipotecas con cláusulas de cierre referenciadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Este índice siempre ha sido muy cuestionado por las comisiones e intereses excesivos que ha provocado.

La Juzgadora considera que los clientes no comprendieron plenamente el impacto económico de las cláusulas. Añade que las mismas no fueron transparentes y que cumplen con el requisito de transparencia y de protección al consumidor que se ha fijado desde Europa: “Se considera que esta cláusula de cierre no cumple con las exigencias de transparencia de la legislación de protección al consumidor y la jurisprudencia del TJUE, dado que el prestatario no pudo conocer realmente el alcance y consecuencias jurídicas de dicha cláusula”.

El golpe contra la entidad bancaria es muy duro. El fallo argumenta que no se presentaron pruebas para contrastar sus argumentos y no pudieron probar que los clientes comprendieran las consecuencias de la cláusula de cierre. ¿Qué es? Si el índice desaparece (como ocurrió en 2013) muchas hipotecas quedaron sujetas al tipo fijo del 3,94 (las cajas) y el 3,267& los bancos. Por culpa de esto no pudieron beneficiarse de la caída del Euribor.

Consecuencias para Caixabank

Si no presenta recurso, Caixabank tendrá la obligación de rembolsar al cliente el dinero que pagó de más por culpa de la imposición de estas cláusulas abusivas. Representa, por tanto, una buena noticia y una clara victoria contra la banca.