Mario Alonso Puig (70 anys): 'Tenim la sensació que el que ens dona força és...'

En una època de soroll constant i ritme accelerat, valores les idees que porten a un retrobament amb les emocions i amb el nostre interior. Així, són molts els qui busquen referents que il·luminin les decisions quotidianes. És per això que Mario Alonso Puig s'ha convertit en una figura que és seguida i escoltada per milions de persones.
Als seus 70 anys, el metge i conferenciant convida a pensar amb calma i amb un propòsit. En el seu missatge, Mario Alonso Puig posa l'accent en la comprensió entre aquells que es relacionen d'alguna manera. El metge diu que comprendre va més enllà que només escoltar atentament.
Mario Alonso Puig: la comprensió és la clau
Mario Alonso Puig subratlla la comprensió com a clau de les relacions humanes. Segons explica, quan algú se sent entès viu una alliberació interior poderosa i tangible. Per això, comprendre va més enllà d'escoltar sense aprofundir i requereix empatia activa.
Destaca: "Quan una persona se sent entesa, que no només nota que se l'està escoltant, és una persona que nota una alliberació interior tremenda". Per tant, comprendre supera escoltar i produeix un alleujament emocional tangible.
Així mateix, explica que l'efecte es manté encara que després la persona actuï diferent. "Encara que després faci una cosa diferent, ja s'ha sentit compresa", subratlla. També sosté: "Aquest es considera avui dia l'element més important de la psicoteràpia".
A més, assenyala que la psicoteràpia valora que el pacient se senti realment comprès com a factor essencial de progrés. El tracte amb afecte i empatia millora la vida quotidiana i redueix tensions.
L'amor és transformador en tots els aspectes
D'altra banda, adverteix sobre la força transformadora de l'amor ben entès. "La força transformadora de l'amor és senzillament la capacitat de veure en l'altre ésser humà...". "Que tenen angoixes, que volen ser feliços, que no saben sortir de l'atzucac".
Aquesta mirada permet transcendir prejudicis i ampliar el terreny comú. "Quan tu veus la humanitat en un altre ésser humà, els tractes d'una manera diferent". "Aquestes barreres es dilueixen i veus la humanitat", insisteix amb to pràctic.
Així, el metge proposa veure l'altre amb la seva història, les seves pors i el seu desig legítim de ser feliç i avançar. Perquè d'aquesta manera, la mirada supera prejudicis d'ideologia, cultura, identitat o classe i eixampla la convivència.
Quan reconeixes la mateixa humanitat en qui pensa diferent, canvies la manera de tractar i dialogar. Aleshores, les etiquetes es dissolen i creixen els ponts de respecte, cooperació i confiança mútua. Tanmateix, no és fàcil, perquè aquesta perspectiva exigeix reflexió interna, constància diària i pràctica conscient en cada interacció.
La revolució interior que motiva un canvi social
No obstant això, reconeix que aquest procés exigeix coratge i disciplina diària. "Això el que demana és una revolució interior, perquè no és fàcil, no és còmode". "Tenim la sensació que etiquetar ens dona força; no, etiquetar ens fa febles".
Finalment, proposa iniciar el canvi en l'àmbit personal i de manera concreta. Ho resumeix amb les seves paraules com a full de ruta: "Un dir, escolta, començaré per mi mateix". Així, el desenvolupament personal impulsa relacions sanes, benestar durador i una societat més harmoniosa.