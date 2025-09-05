Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Una dona asseguda en un sofà amb expressió seriosa i un requadre que mostra un home parlant davant d’un micròfon
Mario Alonso Puig presenta com allò que creiem que ens fa forts ens torna febles | Instagram, Studioroman, xcatalunya.cat, @marioalonsopuig
Societat

Mario Alonso Puig (70 anys): 'Tenim la sensació que el que ens dona força és...'

El metge i conferenciant s'aproxima al més profund de les emocions i a com la societat fa que ens perdem

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

En una època de soroll constant i ritme accelerat, valores les idees que porten a un retrobament amb les emocions i amb el nostre interior. Així, són molts els qui busquen referents que il·luminin les decisions quotidianes. És per això que Mario Alonso Puig s'ha convertit en una figura que és seguida i escoltada per milions de persones.

Als seus 70 anys, el metge i conferenciant convida a pensar amb calma i amb un propòsit. En el seu missatge, Mario Alonso Puig posa l'accent en la comprensió entre aquells que es relacionen d'alguna manera. El metge diu que comprendre va més enllà que només escoltar atentament.

Home de mitjana edat amb ulleres i vestit fosc somrient davant d’un fons blau
Mario Alonso Puig parla de la importància de no només escoltar atentament, sinó d’anar més enllà | BBVA

Mario Alonso Puig: la comprensió és la clau

Mario Alonso Puig subratlla la comprensió com a clau de les relacions humanes. Segons explica, quan algú se sent entès viu una alliberació interior poderosa i tangible. Per això, comprendre va més enllà d'escoltar sense aprofundir i requereix empatia activa.

Destaca: "Quan una persona se sent entesa, que no només nota que se l'està escoltant, és una persona que nota una alliberació interior tremenda". Per tant, comprendre supera escoltar i produeix un alleujament emocional tangible.

Així mateix, explica que l'efecte es manté encara que després la persona actuï diferent. "Encara que després faci una cosa diferent, ja s'ha sentit compresa", subratlla. També sosté: "Aquest es considera avui dia l'element més important de la psicoteràpia".

A més, assenyala que la psicoteràpia valora que el pacient se senti realment comprès com a factor essencial de progrés. El tracte amb afecte i empatia millora la vida quotidiana i redueix tensions.

Home amb vestit parlant davant d’un micròfon amb fons blau i un requadre circular que mostra una dona mirant cap a la dreta
Reconeixe's sense etiquetes és un dels consells que Mario Alonso Puig lliura | YouTube, xcatalunya.cat, Rido, Mario Alonso Puig- Oficial

L'amor és transformador en tots els aspectes

D'altra banda, adverteix sobre la força transformadora de l'amor ben entès. "La força transformadora de l'amor és senzillament la capacitat de veure en l'altre ésser humà...". "Que tenen angoixes, que volen ser feliços, que no saben sortir de l'atzucac".

Aquesta mirada permet transcendir prejudicis i ampliar el terreny comú. "Quan tu veus la humanitat en un altre ésser humà, els tractes d'una manera diferent". "Aquestes barreres es dilueixen i veus la humanitat", insisteix amb to pràctic.

Així, el metge proposa veure l'altre amb la seva història, les seves pors i el seu desig legítim de ser feliç i avançar. Perquè d'aquesta manera, la mirada supera prejudicis d'ideologia, cultura, identitat o classe i eixampla la convivència.

Quan reconeixes la mateixa humanitat en qui pensa diferent, canvies la manera de tractar i dialogar. Aleshores, les etiquetes es dissolen i creixen els ponts de respecte, cooperació i confiança mútua. Tanmateix, no és fàcil, perquè aquesta perspectiva exigeix reflexió interna, constància diària i pràctica conscient en cada interacció.

Una parella somrient asseguda en un sofà es dona les mans mentre es miren, a la cantonada inferior esquerra apareix el retrat d’un home gran amb ulleres i vestit sobre fons blanc.
La força de l'amor és transformadora en tots els àmbits de la vida, assenyala el metge | Syda Productions, Instagram, Montaje propio, @marioalonsopuig

La revolució interior que motiva un canvi social

No obstant això, reconeix que aquest procés exigeix coratge i disciplina diària. "Això el que demana és una revolució interior, perquè no és fàcil, no és còmode". "Tenim la sensació que etiquetar ens dona força; no, etiquetar ens fa febles".

Finalment, proposa iniciar el canvi en l'àmbit personal i de manera concreta. Ho resumeix amb les seves paraules com a full de ruta: "Un dir, escolta, començaré per mi mateix". Així, el desenvolupament personal impulsa relacions sanes, benestar durador i una societat més harmoniosa.

➡️ Societat