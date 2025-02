Cop d'efecte del Banco Santander: Molts clients encantats

per Pol Nadal

Apostar per la formació i l'ocupabilitat ha estat sempre un objectiu recurrent per a moltes institucions, però poques ho han impulsat amb tanta força com el Banco Santander. Des de fa més de 27 anys, l'entitat financera ha vingut desenvolupant projectes que reforcen l'educació i brinden oportunitats de creixement a les persones, acostant-los coneixements clau per al món laboral. Ara, lluny de conformar-se, Santander fa un altre pas significatiu que ha despertat un fort interès entre aquells que busquen una forma gratuïta, senzilla i flexible d'ampliar les seves habilitats.

La nova iniciativa es plasma en un acord amb Coursera, una de les plataformes educatives en línia més grans i reconegudes a escala global. Amb aquesta aliança, s'ofereixen 10.000 places gratuïtes perquè residents de 13 països puguin accedir als continguts formatius del catàleg de Coursera, compost per més de 11.000 cursos. Amb només completar un procés d'inscripció i dues proves 'online', els participants podran gaudir d'un any sencer d'aprenentatge sense cost, rebent, en finalitzar cada curs, un certificat que avali el domini de la matèria estudiada.

| Banco Santander, Dima Valkov, XCatalunya

Qui pot participar?

Qualsevol pot participar, sense necessitat de ser client del Santander ni posseir un títol universitari. Tampoc hi ha restriccions d'edat o carrera prèvia; n'hi ha prou amb la motivació suficient per iniciar un pla d'estudis a la carta. L'oferta abasta àrees professionals de gran demanda: màrqueting i comunicació, habilitats toves, criteris de sostenibilitat (ESG), ciència de dades o ciberseguretat. I, si aquests no cobreixen totes les aspiracions, la plataforma obre la porta a milers de cursos addicionals.

Victoria Zuasti, directora de Santander Open Academy, emfatitza que la formació contínua i la capacitat de reorientar la trajectòria són fonamentals en un mercat laboral que no cessa de canviar. Aquest convenciment es veu reflectit en els gairebé tres decennis que el banc porta impulsant l'educació, amb iniciatives tan destacades com els Premis WONNOW, el programa New Graduates Talent Program o les oportunitats de FP Dual.

El reskilling, o renovació d'habilitats, deixa de ser una teoria per transformar-se en rutes d'aprenentatge concretes, llestes per ser aprofitades per usuaris desitjosos de créixer professionalment.

| @santander_es, XCatalunya

Inscripció: com fer-ho i fins quan?

Per a aquells que es preguntin sobre la mecànica, la inscripció es troba disponible fins al 19 de març a través del portal de Santander Open Academy. Un cop complerts els requisits i superades les proves, els interessats podran començar la formació des del 28 d'abril, gaudint d'accés complet a la plataforma Coursera durant un any. Així, s'erigeix en un cop d'efecte que té a molts clients —i no clients— encantats, ja que en temps de canvis constants i competitivitat, comptar amb un suport d'aquesta envergadura es tradueix en oportunitats d'èxit més tangibles.

Amb aquesta aposta per la transformació personal i professional, el Banco Santander manté en alt la seva bandera de compromís amb l'educació. És un projecte l'impacte del qual ja es reflecteix en els milions de persones recolzades al llarg de gairebé tres dècades. Aquells que desitgen fer un salt qualitatiu en els seus coneixements, o simplement adaptar-se al futur laboral que s'acosta, troben en aquesta iniciativa una via seriosa i recolzada que uneix qualitat, gratuïtat i prestigi.