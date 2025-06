El consell clau del Banco Santander si te'n vas de vacances

Arriba la calor i, amb ella, el moment més esperat de l'any: les vacances. Tant si és un apartament davant del mar, una caseta rural a la muntanya o aquell hotel somiat en una ciutat europea, milions de persones estan reservant el seu allotjament per desconnectar de la rutina. Però compte: no tot el que brilla a internet és or.

Un advertiment necessari

El Banco Santander ha llançat un advertiment clar a través de les seves xarxes socials: vés amb compte amb les ofertes enganyoses a l'hora de reservar el teu allotjament. Sota una aparença de ganga irresistible s'hi pot amagar una estafa que, lluny d'estalviar-te diners, buida el teu compte bancari.

Des de l'entitat, han compartit un consell directe però crucial: “El descompte podrien fer-te'l a la butxaca”. Amb aquesta frase, el Santander alerta que moltes d'aquestes falses ofertes estan dissenyades precisament per fer-te baixar la guàrdia. Són massa atractives com per ser veritat… i en la majoria de casos, efectivament no ho són.

| XCatalunya, Banco Santander

Com identificar una possible estafa

Segons el mateix banc, hi ha diversos senyals que et poden ajudar a detectar si una oferta és sospitosa. El primer i més evident és el preu. Si t'ofereixen una mansió a Eivissa per 30 euros la nit, desconfia. El preu ha de tenir coherència amb la temporada i la ubicació.

Una altra clau és la ubicació de l'allotjament. Molts estafadors copien fotos reals d'altres plataformes, però quan es tracta de comprovar la localització al mapa, aquesta resulta ser vaga o directament inexistent. Per això, el Santander recomana verificar sempre la ubicació i comparar-la amb altres fonts, com Google Maps.

| XCatalunya

Compte amb els pagaments fora de la plataforma

Un dels errors més comuns —i perillosos— que cometen molts viatgers és acceptar fer el pagament fora de la plataforma de reserves. Tant si és Airbnb, Booking o qualsevol altra, els estafadors solen intentar convèncer l'usuari de fer una transferència bancària directa o pagar per Bizum per “assegurar la reserva”.

Aquest tipus de moviments han d'encendre totes les alarmes. Les plataformes oficials compten amb garanties de seguretat i polítiques de protecció al consumidor. Si et fan sortir d'aquest entorn, estàs completament desprotegit. El consell és clar: no paguis mai fora del sistema oficial.

Les imatges també poden mentir

Un altre indici que no s'ha de passar per alt: les fotografies de l'allotjament. Si les imatges semblen de catàleg, amb una qualitat excessivament alta, ambients de revista i sense detalls personals ni senyals d'ús real, pots estar davant d'un anunci fraudulent.

El Banco Santander recomana revisar bé les reviews i comparar fotos amb altres allotjaments de la zona. A més, si no hi ha opinions d'altres viatgers, o aquestes són escasses i poc detallades, hi ha motius per sospitar. Els usuaris reals solen deixar comentaris sincers sobre la seva experiència, tant positius com negatius.

Un estiu sense ensurts comença amb prevenció

L'estafa més comuna en temporada alta és el “lloguer fantasma”: un allotjament que simplement no existeix. Arribes a l'adreça, maleta a la mà, i descobreixes que ningú t'espera, que l'apartament mai no va estar de lloguer, o que altres turistes també han estat víctimes del mateix engany.

Evitar aquest mal tràngol és possible si segueixes alguns passos bàsics: fes servir plataformes reconegudes, no acceptis canvis de canal de pagament, analitza bé les fotos i verifica la reputació de l'anunci. I, per sobre de tot, no et refiïs de les gangues impossibles.

Perquè si alguna cosa ens ha ensenyat l'experiència i aquest valuós consell del Banco Santander és que, en vacances, el descans comença per reservar amb seguretat. I si l'oferta sembla massa bona per ser real… probablement no ho sigui.