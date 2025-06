Si t’agrada el formatge, estàs d’enhorabona amb aquest lot estalvi a Bonpreu i Esclat

En els darrers anys, els lots estalvi han consolidat el seu protagonisme a les prestatgeries dels supermercats catalans. Aquesta tendència no només respon a la recerca constant de preus competitius per part dels consumidors, sinó també a una aposta de les grans cadenes per millorar l’experiència de compra.

Segons els darrers informes de consum, més del 60% dels compradors asseguren que adquireixen productes en format “pack” quan la diferència de preu respecte a la compra individual és substancial. Una xifra que no sorprèn en un context d’inflació persistent i reajustaments en els hàbits familiars.

Tanmateix, darrere d’aquestes estratègies hi ha quelcom més que un simple estalvi. Els lots temàtics permeten a les marques apropar-se al consumidor a través de propostes concretes, alineades amb el calendari gastronòmic i la cultura local. Bonpreu i Esclat, dues ensenyes de referència a Catalunya, ho han entès a la perfecció, oferint en dates assenyalades lots pensats per a moments de gaudi. L’últim exemple: el “lot estalvi” protagonitzat pel formatge d’ovella i el vi, disponible fins al 30 de juny.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Un lot amb productes de qualitat i sabor local

Lluny d’una simple promoció, el lot estalvi de Bonpreu i Esclat destaca per la selecció de productes que el composen. Per 6,95 euros —un preu notablement inferior a l’habitual de 13,99 euros per aquests tres productes per separat— el client pot endur-se a casa una combinació equilibrada per a l’aperitiu o un sopar informal. La proposta inclou:

1 paquet de galetes salades Elephant amb sal marina (180 g), conegudes per la seva textura cruixent i el seu preu habitual de 2,25 €. Aquest tipus de snack s’ha consolidat a les taules catalanes com a alternativa lleugera al pa, ideal per acompanyar formatges o patés.

1 tall de formatge d’ovella vell amb romaní El Pastor (175 g), un producte gurmet valorat en 4,79 €. El formatge d’ovella, especialment quan madura i s’aromatitza amb herbes mediterrànies com el romaní, ofereix una intensitat de sabor i una textura ferma que el distingeixen entre els amants del formatge. A més, el seu perfil nutricional aporta proteïnes d’alt valor biològic i un contingut gras moderat.

1 ampolla de vi NOSTRAT D.O. Penedès, en la seva versió negre o blanc (750 ml), amb un preu individual de 6,95 €. La denominació Penedès és sinònim de qualitat enològica i proximitat, reconeguda per la frescor i l’equilibri dels seus vins.

La suma d’aquests productes no és casual. D’una banda, el formatge i el vi formen un tàndem clàssic a la gastronomia catalana; de l’altra, les galetes Elephant aporten el punt salat i cruixent que equilibra el conjunt. Es tracta d’una opció pràctica tant per a qui cerca un detall per portar a un àpat amb amics com per a qui vol resoldre un sopar ràpid i diferent.

| BonpreuEsclat

Suggeriment per gaudir del lot a casa

Una manera senzilla de gaudir d’aquest lot és preparar una taula d’aperitiu: talleu el formatge El Pastor en petites porcions, disposeu-les sobre una safata al costat de les galetes salades Elephant, afegiu-hi un raig d’oli d’oliva verge extra i una branqueta de romaní fresc. Acompanyeu amb una copa de vi NOSTRAT ben fred si és blanc, o lleugerament airejat si és negre. En només cinc minuts, l’experiència d’un “pica-pica” de qualitat està assegurada.

En definitiva, l’aposta de Bonpreu i Esclat pels lots estalvi amb productes de qualitat i sabor local es consolida com a tendència als supermercats. Ofertes com la d’aquest mes demostren que el consumidor actual no només cerca preu, sinó també plaer, comoditat i la possibilitat de sorprendre sense complicacions.